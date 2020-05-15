Sosyal paylaşım sitesi TikTok hakkında suç duyurusunda bulunan gizlilik gözlemcileri, "çocukların mahremiyetini ihlal ettiği" gerekçesini sundu.

Aralarında Dijital Demokrasi Merkezi ve Reklamsız Çocukluk Kampanyası gibi grupların da bulunduğu 20 gizlilik gözlemcisinden oluşan organizasyon, ABD Federal Ticaret Komisyonu'na bulunduğu suç duyurusunda, TikTok'un "Amerika’daki Çocukların Çevrim İçi Mahremiyetinin Korunumu yasasına aykırı hareket ettiği ve çocukları riske attığını" öne sürdü.

TikTok'un 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini, ebeveynlerinin izni olmadan topladığını öne süren gizlilik gözlemcileri, kullanıcılara ait verileri ticari amaçla kullandığını, uygulama nedeniyle çocukların uygunsuz içeriklere ya da kötü niyetli kişilerin istismarına açık olduğunu kaydetti.

TikTok Daha Önce ABD'de 5,7 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırılmıştı

Gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım platformu TikTok, Çin teknoloji şirketi ByteDance'a ait.

TikTok'un Çinli bir ticari girişim olduğunu belirten ABD'li yetkililer, çocuklar arasındaki geniş çaplı kullanımı nedeniyle "ulusal güvenlik" riskleri oluşturabileceğini savunuyor.

Daha önce de TikTok, 2019'da "çocuklara ait verileri izinsiz topladığı" gerekçesiyle ABD'de 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Yazılı açıklamada bulunan TikTok ise kullanıcıların gizliliğini ciddiye aldığını, uygulamanın kullanıcılar için güvenli ve eğlenceli bir platform olmasını sağlamayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Uygulama sebebiyle çocukların uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen uzmanlar, TikTok'un "kısıtlı mod seçeneği" gibi yöntemlerle içeriklerin filtrelenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.