TikTok'tan Dünya Kupası'na Özel Yeni Uygulama: TikTok Pro Events Geliyor!

TikTok, FIFA Dünya Kupası gibi büyük kültürel etkinliklere özel olarak geliştirdiği bağımsız yeni uygulaması TikTok Pro Events’i kullanıma sundu.

TikTok, yaptığı resmî açıklamayla özellikle spor ve kültür dünyasının en büyük küresel dönüm noktalarını hedefleyen, tamamen bağımsız yeni uygulaması TikTok Pro Events’i başta ABD'de olmak üzere yayınladığını duyurdu.

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İlk etapta önümüzdeki Dünya Kupası gibi devasa organizasyonlara odaklanacak olan bu yeni platform, içerik üreticileri, reklamverenler ve tutkulu hayran kitlesini daha spesifik bir ekosistemde buluşturmayı amaçlıyor.

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Önemli etkinlikler için birebir

TikTok Pro Events, kullanıcıların yaklaşan Dünya Kupası gibi dev organizasyonlarda diğer taraftarlarla etkileşime girmesini, trend videoları keşfetmesini ve özel olarak küratörlüğü yapılmış içerik üretici akışlarına erişmesini sağlıyor.

Uygulama, kullanıcıları platformda tutmak için oyunlaştırılmış bir ödül sistemini de beraberinde getiriyor. TikTok Pro Events içerisinde 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar, belirlenen hayran odaklı aktiviteleri tamamlayarak “Yıldızlar” adı verilen bir dijital para birimi kazanabiliyor. Bu aktiviteler arasında trend olan etiketleri aratmak, Dünya Kupası merkezini ziyaret etmek ve içerik paylaşmak gibi basit adımlar yer alıyor.

Kazanılan bu Yıldızlar, uygulama içindeki özel bir mağazada oldukça cazip avantajlara dönüştürülebiliyor. Kullanıcılar bu puanlarla resmî Dünya Kupası lisanslı ürünlerini, TikTok Shop kuponlarını alabiliyor veya Feeding America ile yapılan ortaklık sayesinde TikTok tarafından finanse edilen hayır kurumlarına doğrudan bağış yönlendirme fırsatına sahip oluyor.