Spotify, Kitaplık bölümüne kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği sonunda getirdiğini açıkladı.

Yüz milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler müzik platformu konumunda bulunan Spotify, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise firma, resmî bir duyuruyla uzun yıllardır istenen bir yeniliği nihayet getirdiğini açıkladı.

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Normalde Spotify kütüphanenizde içerikleri sabitleyebiliyorsunuz. Ancak bu sabitlemelerde bir sınırlama var. O da yalnızca 4. Kullanıcılar neden bu kadar az olduğunu ve uzun yıllardır artırılmadığını çok merak ediyordu. Nihayet şirket bu konuda bir adım attı.

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Kütüphanenizde 20’ye kadar içeriği sabitleyebileceksiniz

Yeni güncellemeyle birlikte artık kullanıcılar, kitaplıklarında bulunan albümler, şarkılar, çalma listeleri gibi içeriklerden toplamda 20 taneye kadar sabitleme imkânına sahip olacak. Eskiden 4 olduğunu düşünürsek çok büyük bir artış var. Spotify kullananlar için harika bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yeni sabitleme özelliği ile ilgili güzel olan bir diğer şey ise tüm kullanıcılara gelmiş olması. Yani hem ücretsiz hem de Premium abonesi olan tüm kullanıcılar 20 adede kadar sabitleme özelliğini kullanabilecek.

Spotify Kitaplığı’nda sabitleme nasıl yapılır?

Adım #1: Spotify’ı açın ve “Kitaplık” bölümüne gidin. Adım #2: İstediğiniz bir içeriğe basılı tutun. Adım #3: Açılan kısımdan “Sabitle” bölümüne basın.