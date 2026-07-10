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Netflix 6 Yıl Sonra Ücretsiz Deneme Sürelerini Geri Getiriyor: Türkiye'ye de Gelecek mi?

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Şifre paylaşımı kısıtlamalarıyla kullanıcı sayısını artıran Netflix, yeni üyeler kazanmak için 2020 yılında kaldırdığı ücretsiz deneme teklifini sessiz sedasız yeniden başlatıyor.

Netflix 6 Yıl Sonra Ücretsiz Deneme Sürelerini Geri Getiriyor: Türkiye'ye de Gelecek mi?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son birkaç yıldır hane kısıtlamalarını devreye sokarak kullanıcılardan daha fazla gelir elde etmeye odaklanan Netflix, bu hamlelerinde başarılı olmuş ve 2025'in başlarında abone sayısı ile gelirlerinde ciddi bir büyüme bildirmişti.

Şirket, son dönemde aile planını paylaşan kullanıcıları bireysel e-posta adresleriyle kaydolmaya zorlayarak şifre paylaşımı yasağını daha da sıkılaştırmanın yollarını test ediyordu ancak bu değişikliklerin hemen öncesinde uzun süredir başvurmadığı eski bir taktiğe geri dönerek yeni kullanıcıları platforma çekmeye karar verdi.

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Netflix 6 Yıl Sonra Ücretsiz Deneme Sürelerini Geri Getiriyor: Türkiye'ye de Gelecek mi?
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Süreler değişken ve 30 güne kadar uzanıyor

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Reddit ve X üzerinde paylaşılan kullanıcı raporlarına göre Netflix, birden fazla bölgedeki kullanıcılara yeniden ücretsiz deneme süreleri sunmaya başladı. Deneme sürelerinin uzunluğu kullanıcıya göre değişiyor ve 7 ile 30 gün arasında farklılık gösteriyor ancak sosyal medyadaki birçok kişi, Netflix'i gizli sekmede açmanın, tarayıcı çerezlerini temizlemenin veya tamamen yeni bir tarayıcı kullanmanın maksimum süre olan 30 günlük denemeyi almayı sağladığını öne sürüyor.

Bunun için tek ihtiyacınız olan şey ise daha önce Netflix'te hiç kullanılmamış yeni bir e-posta adresi. Üstelik platform, bazı şanslı kullanıcıların 4K çözünürlük ve HDR oynatmayı destekleyen en yüksek paket olan "Premium" planı seçmesine de izin veriyor.

Türkiye'ye gelecek mi?

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Şu anda bu ücretsiz deneme fırsatının ABD ve İngiltere hariç neredeyse her yerde aktif olduğu söyleniyor fakat biz yapmış olduğumuz testlerimizde Türkiye'de henüz bu fırsatla karşılaşmadık. Yine de ilerleyen günlerde tekrar denemenizde fayda var.

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