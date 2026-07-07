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HyperOS 4'ün Lansman Tarihi Ortaya Çıktı: Xiaomi Telefonlara Ne Zaman Gelecek?

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Xiaomi telefon sahiplerinin merakla beklediği HyperOS 4 güncellemesinin lansman tarihi ortaya çıktı.

HyperOS 4'ün Lansman Tarihi Ortaya Çıktı: Xiaomi Telefonlara Ne Zaman Gelecek?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Xiaomi, yeni işletim sistemi HyperOS 4’ü önümüzdeki Ağustos ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Peki çıkışı bu kadar yakın olan HyperOS 4, Xiaomi telefonlara ne gibi yenilikler getirecek?

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HyperOS 4'ün Lansman Tarihi Ortaya Çıktı: Xiaomi Telefonlara Ne Zaman Gelecek?
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Arayüz artık daha hızlı olacak

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Xiaomi, eski arayüzü MIUI’dan kalan tüm hantal kodları çöpe atarak sistemi sıfırdan inşa etti. Rust ve Flutter teknolojileriyle yeniden yazılan HyperOS 4, âdeta bir performans canavarına dönüşüyor. İlk test sonuçları gerçekten heyecan verici:

  • Sistem akıcılığında %40 artış
  • Arka planda uygulama tutma kapasitesinde %35 yükseliş
  • Boştaki bellek tüketiminde %30'a varan tasarruf

En güzel haber ise telefonların zamanla yavaşlama derdine son verilmesi. Yeni sistem sayesinde, bir yıllık yoğun kullanımın ardından bile performans kaybı sadece %5 ile sınırlı kalacak.

Liquid Glass tasarımı

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Görsel tarafta bizleri "Liquid Glass" adı verilen, göze çok daha hoş gelen yumuşak hatlara sahip yeni bir tasarım dili karşılayacak. Eh, Apple'dan dolayı son bir yıldır aşinayız desek yalan olmaz.

Tabii asıl sihir cihazlar arası iletişimde saklı. Telefonunuz, tabletiniz ve hatta Xiaomi elektrikli aracınız arasındaki dosya transfer hızı tam 3 katına (%300) çıkacak. Bir cihazda yarım bıraktığınız işe diğerinde kesintisiz devam edebileceksiniz.

Önümüzdeki ay Xiaomi 18 serisiyle birlikte sahne alması beklenen HyperOS 4, ardından Xiaomi 17, 15 ve Redmi K90 serilerine de hayat verecek.

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