Netflix, kullanıcıların platformda geçirdiği sürenin azalmasına karşı yeni çözümler arıyor. Şirketin değerlendirdiği canlı TV benzeri kanallar, farklı platformları tek çatı altında toplama planı ve yeni içerik stratejileri, uygulamanın geleceğini tamamen değiştirebilir.

Netflix, bugüne kadar dijital yayın platformları arasında en sade deneyimi sunan servislerden biri olmayı başardı. Uygulamayı açıyor, izlemek istediğiniz içeriği seçiyor ve herhangi bir yayın akışına bağlı kalmadan izleyebiliyordunuz. Ancak görünen o ki şirket, artık bu anlayışı değiştirebilecek bazı fikirleri masaya yatırmış durumda.

Bunun nedeni ise abone sayısından çok kullanıcıların platformda geçirdiği süreye verilen önemin artması. Netflix hâlâ sektörün en büyük oyuncularından biri olsa da yöneticilerin artık kullanıcıların ne kadar süre içerik tükettiğini daha yakından takip ettiği belirtiliyor. Çünkü bu metrik, hem reklam gelirleri hem de uzun vadeli abonelikler açısından kritik görülüyor.

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Canlı TV benzeri kanallar gelebilir

The Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre Netflix'in değerlendirdiği en dikkat çekici fikirlerden biri, belirli içeriklerin gün boyunca kesintisiz yayınlandığı canlı kanallar oluşturmak. Böylece kullanıcıların "Ne izlesem?" diye düşünmesine gerek kalmadan platform sürekli içerik oynatabilecek.

Bu sistem aslında ücretsiz yayın platformlarında ve klasik televizyonlarda uzun süredir kullanılıyor. Netflix'in de benzer bir modele yönelmesi, şirketin yıllardır savunduğu isteğe bağlı izleme anlayışından önemli ölçüde uzaklaşabileceğini gösteriyor.

Netflix başka platformları da satabilir

Şirketin değerlendirdiği tek yenilik bununla da sınırlı değil. İddialara göre Netflix, gelecekte Peacock gibi farklı dijital yayın servislerinin aboneliklerini doğrudan kendi uygulaması üzerinden sunabileceği bir sistem üzerinde de duruyor.

Bu model hayata geçirilirse Netflix yalnızca kendi içeriklerini sunan bir platform olmaktan çıkıp, tıpkı Amazon Prime Video veya Apple TV gibi farklı servislerin tek uygulama üzerinden yönetilebildiği bir merkeze dönüşebilir.

Asıl savaş artık abonelik değil, dikkat süresi

Streaming sektöründe rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Disney+, Max, Prime Video ve özellikle YouTube gibi platformlar kullanıcıların ekran başındaki süresi için yarışırken Netflix de stratejisini buna göre güncelliyor.

Canlı yayınlar ve doğrusal içerik akışları, kullanıcıları uygulamada daha uzun süre tutarken reklamların atlanamaması nedeniyle reklam gelirlerini de artırabiliyor. Şirketin bu nedenle canlı içeriklere, spor organizasyonlarına ve farklı yayın modellerine daha sıcak baktığı belirtiliyor.

Netflix'in değerlendirdiği bu fikirlerin tamamı henüz resmiyet kazanmış değil. Ancak şirketin son dönemde canlı yayınlara yaptığı yatırımlar ve farklı yayıncılarla gerçekleştirdiği iş birlikleri, platformun önümüzdeki dönemde bugünkünden oldukça farklı bir deneyim sunabileceğinin ilk sinyallerini veriyor.