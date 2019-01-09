Tim Cook: 'Kıskananlar Çatlasın! iPhone Satmaya Devam Edecek'

iPhone satışları Apple cephesinde ciddi bir hayal kırıklığı yaratmaya devam ederken, Apple CEO'su Tim Cook'tan ilginç açıklamalar geldi.

2018 yılı Apple'ın mali açıdan ve iPhone satışlarıyla en çok zorlandığı yıllardan biri oldu. Şirketin, öngörülen satışların yakınına dahi yaklaşamaması sonrasında, eleştiri okları Apple CEO'su Tim Cook'a da yönlendirilmiş durumda.

Apple'ın yeni dönemde iPhone üretimini sınırlandıracağı ve ciddi ekonomik önlemler alacağı konuşulurken, Tim Cook konuyla ilgili özgüvenli açıklamalarda bulundu.

İşte Cook'un olay yaratan sözleri:

"Her şeye muhalif olan tiplerden bu sözleri defalarca kez duydum. 2001'de de duyuyordum. 2005'te de duyuyordum. 7, 8, 10, 12 ve 13'te de duyuyordum. Aynı insanların aynı yorumlarını tekrar tekrar duymaya devam ediyorum. Dürüst olmam gerekirse hiçbir zaman satışlarla ilgili şaşkınlığa uğramadım. Satışlar kısa vadede her zaman duygusal seyreder. Ürün ağımız ve ekosistemimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Endişe edecek bir şey yok."

Cook, son olarak Çin ve ABD arasındaki sorunların bir nihayete ereceğini ve belirli marketlerde satışların düşmesinin de önüne geçileceğine inandığını belirtti.