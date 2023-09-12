Apple'ın "Wonderlust" ismini verdiği etkinlik sona erdi. Şirket, birçok yeni ürününü bu etkinlikte duyurdu. Biz de bu ürünleri sizin için derledik.

Apple’ın Wonderlust etkinliği tamamlandı. ABD’li teknoloji devi, tüm dünyanın takip ettiği lansmanında birçok önemli duyuruya yer verdi. Tabii ki bunlardan en öne çıkanlar iPhone 15 serisi ve yeni Apple Watch saatlerdi.

Peki, şirketin yaklaşık 1 buçuk saat süren etkinliğinde neler öne çıktı? Sizin için Wonderlust’ın önemli kısımlarını bu içeriğimizde özetledik.

USB-C ve Dynamic Island’la gelen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus

Apple, standart iPhone 15 ve daha büyük ekranlı iPhone 15 Plus’ı tanıttı. Bu cihazlar, ilk kez USB-C portla gelen iPhone’lar olarak tarihe geçti. Bunun yanı sıra geçen yıl Pro modellerde gördüğümüz Dynamic Island, standartlara da geldi.

Her iki cihaz, 48 MP ana kamera, tüm gün pil ömrü, ikinci nesil ultra geniş çip ve iPhone 14 Pro da yer alan A16 işlemciyle geliyor. Tüm özelliklerine ve Türkiye fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Ses tuşunu eylem butonuyla değiştiren iPhone 15 Pro ve Pro Max

iPhone 15 Pro ve Pro Max de tıpkı standart modeller gibi USB-C girişiyle birlikte geldi. Bunun yanı sıra Apple, geçtiğimiz yıl Apple Watch da gördüğümüz eylem butonunu iPhone'lara da getirdi. Özelleştirilebilir olan ve ses açıp kapama tuşunun yerini alan buton, birden fazla işlevi yerine getirebilecek.

iPhone 15 Pro modelleri, önemli performans iyileştirmeleri sağlayan yeni A17 Pro işlemciye sahip. Bunun yanı sıra 48 MP ana kamerayı da telefonlarda görüyoruz. Pro Max'teki büyük yeniliği unutmayalım. Cihaz, 5x zoom sağlayan telefoto kameraya sahip olacak. Pro modellerin özelliklerine ve Türkiye fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Apple Watch Series 9

Dokuzuncu nesil Apple Watch, çok büyük değişikliklerle gelmedi. Tasarım konusunda selefiyle benzer olduğunu söylemek mümkün. Ancak yeni S9 silikon çip, cihazda önemli performans iyileştirmeleri sağlayacak. Örneğin Apple, çip sayesinde tüm gün süren pil ömrünü saatte göreceğimizi söylüyor. Ayrıca, saate dokunmadan parmaklarınızla cihazı kontrol etmenizi sağlayacak çift dokunuş özelliği de Apple Watch Series 9'da yer alacak. Türkiye fiyatına ve özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Şimdiye kadarki en parlak ekranlı Apple Watch: Apple Watch Ultra 2

Apple'ın duyurduğu diğer ürün ise Apple Watch Ultra'nın yeni nesliydi. Ancak ekstrem koşullara uygun olarak tasarlanan saat, çok büyük değişikliklerle gelmedi. Tasarım açısından önceki nesille aynı olduğunu görüyoruz. Ancak şirket, 3000 nit parlaklıkla bu konuda önemli iyileştirmeler yaptığını söylüyor. Ayrıca, düşük güç modunda 72 saat pil ömrü, çift dokunma özelliği, ikinci nesil ultra geniş çip ve yeni S9 silikon çipi de saatte görüyoruz. Türkiye fiyatı ve özelliklerine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Type-C'li AirPods

Apple, iPhone 15 dışında AirPods'a da USB-C port getireceğini açıkladı. Buna göre AirPods Pro, artık müşterilere Type-C girişine sahip bir şekilde olacak. Kablolu EarPods'larda da bu seçeneğin yer alacağını ekleyelim.

iOS 17, watchOS 10, iPadOS 17 ve macOS Sonoma çıkış tarihleri

Son olarak Apple, geçtiğimiz haziran ayında duyurduğu işletim sistemlerinin yeni versiyonlarıyla ilgili de bilgiler paylaştı. Açıklamalara göre iOS 17, watchOS 10 ve iPadOS 17 18 Eylül tarihinde kullanıcılara sunulacak. macOS Sonoma ise 26 Eylül'de çıkış yapacak.