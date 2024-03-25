Vans ve The North Face gibi firmaların çatı şirketi olan VF Corporation, siber saldırıya uğradığını açıkladı. 35,5 milyon müşteriye ait veriler ele geçirildi.

Vans, The North Face, Timberland ve Supreme gibi popüler giyim markalarının çatı şirketi olan VF Corporation, büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 35,5 milyon müşteriye ait verilerin ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen veriler arasında tam isimler, e-posta adresleri, teslimat ve fatura bilgileri yer alıyordu. Şirket, müşterilerin kredi kartı bilgilerinin ele geçirilemediğini, herkesin bu konuda rahat olması gerektiğini söyledi.

VF Corporation'ın açıklamasına göre siber saldırı, 13 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşti. Şirket sistemlerine sızmayı başaran bilgisayar korsanları, müşterilerle ilgili kayıtların tutulduğu veri tabanına sızmayı başardılar. Bununla yetinmeyen saldırganlar, sistemleri şifrelediler. Muhtemelen şirketten fidye de istendi. Ancak VF Corporation, bununla ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Kullanıcı verileri, yasa dışı faaliyetlerde kullanılmadı

VF Corporation, siber saldırıda ele geçirilen verilerin yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığına ilişkin hiçbir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Bu açıklama, hacker'ların amacının kullanıcı verileri değil, şirketten fidye istemek olduğu ihtimalini biraz daha artırıyor.

Dünyanın en popüler giyim markalarından bazılarının sahibi olan VF Corporation'ın yaşadığı siber saldırı ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.