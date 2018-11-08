Tinder İçin Yaşını Küçültmeye Çalışan Hollandalı Adam

Hollanda'da yaşayan Emile Ratelbrand, 69 yaşında bir Tinder kullanıcısı. Daha fazla kadınla tanışabilmek isteyen Ratelbrand, mahkemeye başvurarak resmi yaşının 49 yapılmasını istedi.

Ratelbrand'ın bu isteği, yerel mahkeme tarafından reddedildi. Trans bireylerin cinsiyet değiştirebildiğini belirten Ratelbrand ise yeni bir doğum tarihi seçmek istiyor. Ratelbrand ayrıca doktorların kendisine biyolojik yaşının 45 olduğunu söylediklerini iddia ediyor.

Yerel mahkeme tarafından reddedilen Ratelbrand, karşı dava açmaya hazırlanıyor. Girişimci ve kişisel gelişim gurusu olan adam, kendisini 20 yaş genç hissettiği için yaşını değiştirmeyi istediğini, 11 Mart 1949 olan doğum tarihini 11 Mart 1969 yapmak istediğini söylüyor.

69 yaşında olduğu için kısıtlandığını söyleyen Ratelbrand, biyolojik yaşının 45 olduğunu ve 49 yaşında olması durumunda yeni bir ev alıp farklı bir araba kullanabileceğini söylüyor Ratelbrand'ın bir diğer şikayeti de, Tinder'da 69 yaşında olduğunu söylediğinde kimsenin ona cevap vermemesi.

Ratelbrand'ın davası, Gelderland eyaletindeki Arnhmen şehrinde görülecek.