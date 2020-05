Oscar ödüllü Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün yapımcısı Christopher Miller, animasyona Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland'ın olduğu bir post-credits sahnesi koymayı düşündüklerini, ancak bunun Sony tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Sony Pictures ve Marvel, Akademi Ödüllü animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse dahil son yirmi yılda birçok farklı Spider-Man versiyonunu beyaz perdeye taşıdı. İzleyenlerin bileceği üzere Into the Spider-Verse’te, 2011 yılında Ultimate Marvel Evreni’nin yeni Spider-Man’i olarak tanıtılan Miles Morales karakterini izlemiştik.

Karakter, pek çok kişi tarafından beğeniyle karşılansa da, Spider-Man hayranlarının gözünde Peter Parker’ın yeri her zaman başkadır. Sinema dünyasında Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland olmak üzere üç farklı aktör tarafından canlandıran ikonik karakter, hala en sevilen Marvel kahramanlarının başında geliyor.

Üç farklı Peter Parker ve Miles Morales bir araya gelebilir

Spider-Man tutkunları, özellikle Into the Spider-Verse’ün ardından bir hayalle yanıp tutuşuyorlar: Tüm Spider-Man tiplemelerini aynı filmde görmek. Bugün ortaya çıkan bilgiler, aslında bunun Sony cephesinde de değerlendirilmeye alındığını gösteriyor.

Into the Spider-Verse’ün yapımcısı Christopher Miller, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sony’e Maguire, Garfield ve Holland’ın dahil olduğu bir post-credits sahnesi sunduklarını, ancak stüdyonun bunun için henüz erken olduğunu belirttiğini söyledi.

Şu ana dek beş kez Spider-Man kostümü ile izlediğimiz Tom Holland, geçen yıl verdiği bir röportajda daha önce karakteri canlandırmış aktörlerle aynı filmde olmanın harika olacağını söylemişti. Bunun, hayranların yıllardır istediği bir şey olduğunu belirten İngiliz aktör, “Böyle bir şey gerçekten inanılmaz olurdu, ancak bu tamamen Marvel ve Sony’e bağlı” şeklinde konuşmuştu.

Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün yönetmeni Rodney Rothman ise daha önce verdiği bir demeçte, “Tobey Maguire ve diğerlerini nereye koyabileceğimiz konusunda birçok düşünce vardı . Bence bu filmden sonra, bu düşünceler biraz daha fazla netlik kazanabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Neyse ki, Spider-Verse dünyası 2022'de vizyona girecek devam filmi ile daha da genişleyecek. Şu an için beklemek ve geleceğin bize neler getireceğini görmek zorundayız, ancak Maguire, Garfield ve Holland'ı animasyon dahi olsa aynı filmde görmek gerçekten heyecan verici olabilir.