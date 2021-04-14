Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), IOTA ve Ethereum tecrübesi bulunan blokzincir geliştiricileri aradığı bir iş ilanı yayınladı. İş ilanında pozisyonla ilgili herhangi bir detay verilmezken, geliştiricilerin tam olarak ne üzerinde çalışacağı henüz bilinmiyor.

2018 yılında 5 şirketin bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'nun yerli otomobil üzerindeki çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Gemlik tesisindeki çalışmalarına devam edilen yerli otomobil projesi için kariyer.net üzerinden yeni bir iş ilanı yayınlandı.

Yayınlanan ilanda TOGG; IOTA, Hyperledger Fabric, Corda ya da Ethereum alanlarında tecrübe sahibi blokzincir geliştiricileri aradığını duyurdu. Adayların blokzincir geliştiriciliği konusunda en az 3 yıllık geçmişinin bulunması, bunun yanı sıra kriptografi, DLT ve blokzincir protokollerine dair bilgi sahibi olması bekleniyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, blokzincir geliştiricileri arıyor:

Blokzincir teknolojisi, internet dünyasında verilerin transfer edilmesine imkân sağlayan ve merkezi bulunmayan, dağıtık bir ağ olarak tanımlanabilir. Bu ağ üzerinde veriler dağınık bir şekilde bulunur ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmaz. Bu nedenle blokzincirlerin tasarım ile güvenli olduğu söylenebilir.

TOGG'un verdiği iş ilanında ise pozisyon ile ilgili herhangi bir detay bulunmuyor. Yani işe alınacak geliştiricilerin tam olarak nasıl bir teknoloji üzerinde çalışacağını, bunun yerli otomobil projesi ile ne gibi bir bağlantısı olduğunu henüz bilmiyoruz.

TOGG'un Kocaeli fabrikası için açılan iş ilanında adaylarda aranan diğer kriterler arasında İngilizce; C++, C#, Java, Golang, DAML ve Python gibi programlama dillerinde gelişmiş yeterlilik, blokzincir geliştiricisi olarak en az 3 yıllık deneyim gibi şartlar yer alıyor.