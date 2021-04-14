Crew Dragon Kapsülünden Nefes Kesici Samanyolu Görüntüleri

Geçen senenin sonlarında göreve başlayan ‘Crew Dragon’ ekibinden eşsiz uzay görüntüleri geldi. Mike Hopkins’in Twitter’da paylaştığı, Soichi Noguchi’nin çekmiş olduğu Samanyolu görüntüleri Twitter’da büyük ilgi topladı.

NASA astronotu Mike Hopkins, Twitter üzerinden paylaştığı uzay görüntüleriyle takipçilerini uzaya hayran bıraktı. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan 10 kişilik ekipte yer alan Hopkins, ekip arkadaşının kaydettiği videoyu paylaşırken manzaraya hayranlığını belirten ifadelerde bulundu.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Japon Uzay Ajansı astronotu Soichi Noguchi, videoyu SpaceX’in ‘Crew Dragon’ adlı kapsülünden kayda aldı. Hızlandırılmış çekim tekniğiyle oluşturulan nefes kesici video, Twitter’da kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte uzayın güzelliğini gözler önüne seren ‘time-lapse’ videosu:

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“Manzaraların daha güzel olabileceğini hiç düşünmezdim. Ancak ekip arkadaşım Soichi Noguchi Resilience’dan bu hızlandırılmış gece videosunu çekti ve ben de hayran kaldım.”

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda son durum ne?

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev alan 10 kişilik ekibin 4 üyesi, bu ayın başlarında ‘Resilience’ lakaplı Crew Dragon kapsülüyle bir güzel turlamıştı. Eğlenceli sürüşün asıl amacı, 'Endeavour' lakaplı ikinci Crew Dragon aracına yer açmaktı. Resilience, IDA-3 adlı uluslararası kenetleme kapısına yerleştirildi. Mike Hopkins’in paylaştığı görüntülerin buradan mı yoksa IDA-2’den mi kaydettiği bilinmiyor.

Sürmekte olan ve kapsülle aynı ismi paylaşan Crew Dragon görevi, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in henüz ikinci mürettebatlı görevi. Görevli astronot ekibi 15 Kasım’dan beri Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunuyor, video ise bunca sürede çekilmiş ilk nefes kesici görüntü değil:

Souchi Noguchi’nin daha önce Twitter’dan paylaştığı Samanyolu manzarası: