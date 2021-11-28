TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, araç ile ilgili gelinen son noktaya ve fiyatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Karakaş, fiyatlandırmanın 2022 sonu, 2023 başında belli olacağını söyledi.

Geçtiğimiz senelerde duyurulan ve ülkemiz vatandaşlarını heyecanlandıran yerli araç TOGG, tasarımıyla beğenileri toplamıştı. Son olarak seri üretim için geri sayıma başlanan araca ilişkin, geçtiğimiz hafta “TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı” açıklamasında bulunulmuştu.

Araçla ilgili en çok merak edilen ise fiyatı. Yerli olduğu iddiasını karşılayacak şekilde, yurt dışı model araçlardan daha uyguna ve vatandaşın cebine yarayacak bir fiyatta olması beklenen araçla ilgili, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş gelinen son noktaya da değinerek merak edilenlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Fiyatlandırma 2022 sonu, 2023 başında belli olacak

Aracın 30 dakikanın altında hızlı şarj olabileceğini ve bununla yüzde 80 doluluğa ulaşacağını belirten Karakaş, fiyatlandırmanın 2022 sonu 2023 başında belli olacağını söyledi. Karakaş, C-SUV modelinin kendi sınıfında Türkiye’de satılan diğer araçlarla rekabet edebilecek bir fiyatla piyasa sürüleceğini aktardı.

Şarj meselesinin de korku olmaktan çıkacağını söyleyen Karakaş, nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu her 25 kilometrekarede bir şarj ünitesi kurmayı planladıklarını ifade etti. Çip krizinin TOGG’u etkileyip etkilemeyeceği sorusunu da yanıtlayan Karakaş, yeni tehlikenin batarya krizi olduğuna dikkat çekerek, “Doğru planlama ile yaptığımız rezervasyonlar sayesinde etkilenmeyeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığı kendi bataryamızı üreterek sona erdireceğiz” açıklamasında bulundu.