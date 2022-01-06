Togg’un Yeni Sedan Modeli Dünya Basınında: İşte Söylenenler

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022’de boy gösteren Togg, yeni modeli ile dünyanın en büyük uluslararası otomotiv basınında da yer almaya başladı. Gelin, bu basın kuruluşlarının söylediklerine bakalım.

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil girişimi Togg, tüm dünyanın yakından takip ettiği teknoloji fuarı CES 2022’ye katıldı ve fuarın ilk gününde kendi standında yarım saatlik bir sunum yaptı. Togg, daha önce de ufak ipucu verdiği sürprizini de yaparak ilk olarak Aralık 2019’da tanıttığı sedan modelinin yenilenmiş prototipini dünyaya gösterdi.

Yenilenen sedan prototipi, 2019 yılında tanıtılan prototipe göre daha farklı bir tasarım taşıyordu. Fakat prototipi eskisinden ayıran en temel fark, içinde barındırdığı teknolojik elementlerdi. Togg’un yeni sedan tasarımı Türkiye’de büyük oranda beğeni toplarken yabancı basının da dikkatinden kaçmadı. Peki yabancı basın, Togg’un sedan prototipi hakkında neler söyledi?

Togg’un yeni konsepti hakkında dünya basını neler söyledi?

Togg’un ‘Transition Concept Smart Device’ adını verdiği yeni elektrikli sedan prototipi, genellikle otomotiv sektöründeki gelişmeleri paylaşan yabancı basının gündemindeydi. Uluslararası otomotiv basınının büyük isimlerinden bazılarının haberleri şu şekildeydi:

Autocar: Türk teknoloji firması Togg, ilk kez Las Vegas'taki CES fuarına katılarak 'akıllı cihaz' olarak adlandırdığı fazlasıyla otonom konsept otomobilini sergiledi

İngiliz otomobil dergisi Autocar, Togg’un yeni sedan prototipini “Türk girişimi Togg, CES konseptiyle birlikte beş yeni elektrikli otomobilini duyurdu” başlığıyla anlattı.

Carscoops: Togg, garip isimli elektrikli fastback çalışması ‘Transition Concept Smart Device’ı sergiledi

2003 yılından bu yana otomotiv dünyasındaki gelişmeleri aktaran Carscoops, “Türkiye’nin Togg’u Transition Concept Smart Device ile CES’te İlk Kez Boy Gösterdi” başlığıyla hazırladığı haberde aracın isminin garip bir isim olduğunu ifade etti. Haberde “Bu en yeni fastback’in daha önce gösterilen kompakt sedanın yerini mi alacağı yoksa sadece CES için mi hazırlandığı belli değil.” ifadelerine yer verildi.

Auto Express: Togg’un büyük hayalleri var

Bir diğer İngiliz otomobil dergisi olan Auto Express, Togg’un etkinlikte paylaştığı detaylara yer verdiği haberinde girişimin 2030 yılına kadar 5 segmentte 1 milyon araç satma hedefi için “Togg’un büyük hayalleri var.” ifadelerini kullandı.

Motor1: Kesin olarak bildiğimiz tek şey güzel gözüktüğü

Otomotiv basınının en büyük isimlerinden Motor1, “Türkiye’nin Togg’u CES’te Pininfarina Tarafından Tasarlanan Konseptini Tanıttı” başlığıyla paylaştığı haberde konsept için kullanılan ismin garip olduğunu belirten bir diğer basın kuruluşu oldu. Motor1, aracın üretim modeli mi yoksa prototip modeli olduğunun açıklanmadığını, şu anda emin oldukları tek şeyinse aracın güzel gözüktüğü olduğunu ifade etti.