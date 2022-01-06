TOGG'un Yeni Sedan Modeli, 3D Olarak Sanal Ortama Aktarıldı

CES 2022 fuarında yeni yerli otomobil konseptini tanıtan TOGG, fuardaki standını üç boyutlu ortama taşıyarak tura açtı. Özel bir internet sitesinden ulaşılabilen üç boyutlu turda fuarda sunulan bilgiler ve gösterilen videolar yer alıyor.

27 Aralık 2019’da biri SUV ve biri sedan olmak üzere iki farklı yerli elektrikli otomobil tanıtan TOGG, geçtiğimiz gün bugüne kadar hakkında çok az şey söylenen sedan modelini tanıttı. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES 2022’ye katılan TOGG, sedanın yenilenmiş konseptini “Transition Concept Smart Device” adıyla gösterdi.

CES 2022 etkinliğinde yaklaşık yarım saatlik bir sunum yapan TOGG, etkinlikte gösterilenleri tam anlamıyla yerinde incelemek isteyenler için bugün bir paylaşım yaptı. TOGG, CES 2022’deki standlarını çevrimiçi ortama üç boyutlu olarak taşıdı ve isteyen herkesin TOGG standını 360 derece turlamalarını sağlayacak internet sitesi oluşturdu.

TOGG'un üç boyutlu ortama taşınan CES 2022 standı

Sosyal medyadan paylaşım yapan TOGG, “CES’teki TOGG standımızı 360 derece sanal turla ziyaret etmek ister misiniz?” ifadelerine yer vererek internet sitesine bağlantı sundu. Buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz internet sitesi, TOGG’un CES 2022 standının birebir dijital ortamdaki yansıması olarak görev yapıyor.

Üç boyutlu bu alanda ister fare kontrollerini kullanarak (sol tıka basılı tutarak kamerayı döndürme, sağ tıka basılı tutarak sağa-sola gitme, fare tekerleğiyle yakınlaştırma) etrafta dolaşılabileceği gibi ister de panolardaki tanıtım videolarını izleyebilir, ya da tam anlamıyla tura çıkabilirsiniz. Stand turuna çıkmak için alanda mavi kutucuk üzerinde ‘1’ yazan “USECASEMOBILITY” etiketine tıklayıp sayfanın altındaki ‘Next’ ve ‘Previous’ kontrolleriyle turu gerçekleştirebilirsiniz.

Tura çıkmak yerine doğrudan mavi kutucuklara tıklayarak istediğiniz tanıtım videosunu izleyebilir, yazılı olarak bilgiler alabilirsiniz.