Autoweek Hollanda, TOGG'un yeni patent görüntülerini sızdırmayı başardı. Paylaşılan patent görüntüleri, ilk kez 2019 yılında gördüğümüz sedanın genel anlamda değiştiğini gözler önüne seriyor. Bu patentin yeni bir model mi yoksa sedanın yenilenmiş halini mi gösterdiği henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, CES 2022 için ABD'nin yolunu tutan TOGG'un yeni bir video paylaşımından bahsetmiştik. Bu videoda yer alan ve sedan gibi olduğu görünen model, far tasarımındaki ilginç yapı ile kafaları karıştırmış, TOGG'un CES 2022'de yeni bir model duyurabileceğini düşündürmüştü. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Autoweek Hollanda, oldukça dikkat çeken bir habere imza atmış durumda. TOGG'un yeni bir patentine ulaşmayı başaran ekip, C sedan segmentindeki modelin CES 2022'de tanıtılacağını iddia ediyor. Sızdırılan patent görüntülerine baktığımızda, yeni sedanın 2019'da tanıştığımız versiyondan oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Önceki içeriğimizde de belirttiğimiz gibi mühendisler, sedana bazı değişiklikler yapmışlar ve CES 2022'de yeniden tanıtacaklar gibi görünüyor.

TOGG sedanın sızdırılan yeni patent görüntüleri şöyle

TOGG'un C segment sedanı, 2019'da tanıtıldığında daha uzun bir bagaj tasarımına sahipti. Yeni patent ise aracın arka kısmının biraz daha kavisli bir hale büründürüldüğünü gözler önüne seriyor. Ayrıca yeni sedanın tavanı da etkileyici bir tasarıma sahip. Patente göre tavan tasarımı, içten aydınlatmalı bir yapıya da sahip olacak. Ve en önemli detay: Aracın ön ızgarasında yer alan yepyeni farlar da bu patentte karşımıza çıkmış durumda.

2019'da gösterilen TOGG C-sedan nasıl görünüyordu?

Patent görselleri ile 2019'da tanıtılan model arasında farklılıklar olsa da ortak yanlar da hiç az değil. Örneğin aracın ön ana far tasarımı ile LED aydınlatmalar neredeyse aynen korunmuş. Aracın kaportasındaki çizgiler de genel olarak aynı. Ancak kamera kullanılacak yan aynalarda yeni bir tasarımın yer aldığını söyleyebiliriz.

TOGG, şu ana dek bu paylaşımla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu durum çok da önemli değil. Zira CES 2022 başlamış durumda ve TOGG da bu etkinlik kapsamında hem araç tanıtımı yapacak hem de açıklamalarda bulunacak. ABD'den gelecek açıklamalar, yerli otomobil ile ilgili yepyeni bilgileri ortaya çıkarmış olacak.