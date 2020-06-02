Bakan Varank, Oyun Girişimlerine Verilen Destekleri Açıkladı

Peak Games'in Zynga tarafından satın alınması sonrası tebrik mesajı yayınlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, gün içerisinde yaptığı bir paylaşımda yerli oyun girişimlerine verilen destekleri açıkladı. Bakan Varank, paylaşımında oyun sektöründeki girişimlere son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunulduğunu söyledi.

Bildiğiniz gibi Türk oyun şirketi Peak Games, geçtiğimiz günlerde rekor bir ücret karşılığında Amerika merkezli bir başka oyun şirketi Zynga tarafından satın alınmıştı. Türkiye tarihinin en büyüklerinden olan bu satın alım sonrası farklı görevlerde bulunan pek çok bakan, Peak Games’i tebrik etmiş ve Türk oyun sektörünün her zaman arkasında olduklarını söylemişti.

Bu satın alım sonrası Peak Games’i tebrik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zynga’nın Peak Games’i satın almasını “İlk Türk unicorn” olarak değerlendirmişti. Gün içerisinde Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Bakan Varank, bu kez yerli oyun girişimlerine verilen destekleri açıkladı.

‘Oyun sektöründeki start-up’larımıza son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduk’

Paylaşımında son 10 yılda oyun sektöründeki yerli girişimlere 426,7 milyon lira destekte bulunulduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı, oyun sektöründe yer alan firmaların yaş ortalamasınınsa 6,5 olduğunu belirtti. Bakan Varank, paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Oyun sektöründeki start-up’larımıza son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduk. Kişi başı 1,7 milyon lira gelir ile en yüksek katma değere sahip oyun sektörümüzde yer alan firmalarımızın yaş ortalaması 6,5. Gençler hayallerinizin peşinden koşun, biz size yetişeceğiz.“

Ticaret Bakanı, Zynga’nın Peak Games’i satın almasını gurur verici olarak değerlendirmişti:

Yerli mobil oyun şirketi Peak Games, 1,8 milyar dolar karşılığında dünyanın en büyük oyun firmalarından Zynga tarafından satın alınmasının ardından pek çok bakan açıklamada bulunmuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Zynga’nın Peak Games’i satın almasını gurur verici olarak değerlendirmiş ve desteklerle oyun sektörünün arkasında olmaya devam edeceklerini belirtmişti.