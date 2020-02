Tokyo Olimpiyatları'nın İptal Edilmesine Karşı Önlemler

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Corona virüsü endişesiyle iptal edilmesi ihtimaline karşın medya devleri önlem almaya başladıklarını açıkladı. Discovery, oyunların iptal edilmesi ihtimaline karşı sigorta yaptırdığını duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül Corona virüsü (COVID-19) nedeniyle çok sayıda etkinlik iptal edilmiş durumda. Son zamanlarda ortaya atılan iddialarla birlikte Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın da iptal edilebileceği konuşuluyor.

Tokyo 2020'nin iptal edilmesi durumunda oyunların yayın haklarını alan medya gruplarının da büyük kayıplar yaşayabileceği belirtiliyor. Medya devi Discovery, Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmesi durumunda kayıplarını karşılamak için sigortaya sahip olduğunu açıkladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, COVID-19 endişesi nedeniyle Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilme ihtimali olduğuna dair açıklama yapmıştı.

Avrupa'nın %58'i takip etti:

Güney Kore'de yapılan PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda Avrupa'nın %58'i olimpiyatları Discovery'den takip etmişti. Discovery, yatırımcıların endişelerini yatıştırmak için 2020 Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmesine karşı sigorta yaptırdığını açıkladı.

Ölümcül Corona virüsü, tüm dünyada 83 bin kişiye bulaşırken ölü sayısı 2.858'e ulaştı. Çok sayıda ülkede son 48 saat içerisinde ilk vakalar görülmeye başlandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Dick Pound, Tokyo 2020'nin iptal edilip edilmeyeceğine mayıs ayının sonunda karar verileceğini söylemişti.

COVID-19 salgını nedeniyle dünya çapındaki çok sayıda etkinlik iptal ediliyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, İsviçre hükûmetinin 1.000 ve üzerinde kişinin bir araya geldiği her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurmasının ardından iptal edildi. Bunun yanı sıra Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, bir çalışanının Corona virüsü kapması nedeniyle Ulsan kentindeki fabrikasını kapattığını duyurdu. Fabrikanın ne zaman açılacağı şu an için bilinmiyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'nın düzenleneceği Palexpo Kongre Merkezi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda fuara katılacaklar için çeşitli tavsiyeler sunmuştu. Bu tavsiyelerin yanı sıra alınacak önlemlerle ilgili de açıklamalar yapan Palexpo, kongre merkezinin içi ve dışındaki yerlerin temizliğine olağanüstü önem verileceğini açıklamıştı.