Efsanevi yönetmen Martin Scorsese gibi birçok sinemacı, Marvel filmlerinin 'gerçek sinema' olmadığını düşündüklerini söylemişti. Spider-Man'e hayat veren Tom Holland ise buna katılmadığını ve süper kahraman filmlerinin 'sanat' olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Marvel Sinematik Evreni’nin en yeni filmi olan Spider-Man: No Way Home, geçtiğimiz günlerde vizyona girmiş ve gişe rekorları kırmaya başlamıştı. Önceki Spider-Man filmlerinden karakterleri içinde bulunduran bu yapım, sinema tarihinin en heyecanla beklenen filmlerinden biri olmuş ve pandemiye rağmen insanları sinemaya çekmeyi başarmıştı.

Ancak son yıllarda birçok yönetmen bu tarz ‘süper kahraman’ filmlerini, ‘sanat’ olmadığını belirtiyor ve bu yapımları eleştiriyordu. Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni, tarihin en iyi sinemacılarından biri olarak kabul edilen ve Goodfellas, Taxi Driver, The Wolf of Wall Street gibi filmlerin efsanevi yönetmeni Martin Scorsese’ydi. Scorsese, 2019 yılında süper kahraman filmlerinin ‘gerçek sinema’ olmadığını ifade etmişti. Şimdi de Spider-Man karakterine hayat veren Tom Holland bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marvel filmleri ‘sanat’ olarak nitelendirilebilir mi?

79 yaşındaki Scorsese, 2019 verdiği demeçte; Marvel filmlerine atıfta bulunarak bu yapımların gerçek sinema olmadığını, onları ‘lunapark eğlenceleri’ne benzettiğini belirtmişti. Scorsese’nin açıklamalarından sonra da birçok yüksek profilli yönetmen konu hakkında ikiye ayrılmıştı. Bazıları Scorsese’ye katıldığını aktarırken, diğerleri Marvel filmlerini övmüştü. Hatta; Chloe Zao, Taika Waititi ve Nia DaCosta gibi yönetmenler Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olarak süper kahraman filmleri çekmeye başlamıştı.

Şimdi de Tom Holland konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Spider-Man’e hayat veren Holland, The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamalarda Marvel filmlerinin ‘gerçek sanat’ olarak nitelendirilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı: “Scorsese, daha önce Marvel filmi çekmediği için böyle yorumlarda bulunuyor. Ben, hem Marvel hem de Oscar adayı olabilecek filmlerde yer aldım. Aralarında gördüğüm tek fark birinin diğerinden çok daha fazla bütçeye sahip olmasıydı. Bunun dışında; karakterler, senaryolar ve yönetmenlerin filmleri aktarış şekli tamamen aynıydı. Bu yüzden Marvel filmlerinin ‘gerçek sanat’ olduğunu düşünüyorum.”

“Oscar adayı oyuncular da Marvel filmlerinde yer alıyor”

25 yaşındaki İngiliz oyuncu sözlerine şunları da ekledi: “Marvel filmlerinde; Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson ve Benedict Cumberbatch gibi Oscar’lık filmlerde oynamış insanları görebilirsiniz. Bu önemli aktörlerde size süper kahraman filmleri ile diğer filmler arasında pek bir fark olmadığını söyleyeceklerdir. Hatta aradaki tek farkın kostümler olduğunu bile söyleyebilirler.”

Holland’ın yer aldığı yeni Spider-Man filmi, daha şimdiden son yılların en çok izlenen filmleri arasında yerini almış durumda. Tabii bu tarz filmlerin ‘gerçek sinema’ olup olmadığı tartışılır bir konu. Scorsese’nin dışında bu tarz filmlere destek veren önemli yönetmenler de var. Magnolia ve There Will Be Blood gibi filmlerin Oscar adayı yönetmeni Paul Thomas Anderson da bu kişiler arasında yer alıyor. Anderson, Spider-Man filminin özlediğimiz sinema ruhunu geri getireceğini ve sinemayı kurtaracağını belirtmişti. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel filmleri ‘gerçek sanat’ olarak değerlendirilebilir mi, yoksa geleneksel sinema kültürüne zarar mı veriyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.