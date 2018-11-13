Ücretli olan uygulamaların kısa süreliğine ücretsiz olması kullanıcıları oldukça sevindiriyor.

Akıllı telefonumuza yüklediğimiz uygulamalar hayatımızı kolaylaştırırken, akıllı telefonumuza yüklediğimiz oyunlar ise sıkılmamızı oldukça engellemekte. Marketlerde bazen ücretli ve oldukça yararlı uygulamalar kısa süreliğine indirime girebilmekte. Bu indirimden yararlanıp uygulamaları cihazlara edinmek ise tamamen kullanıcılara kalmakta. Bu yazımızda sizler için kısa süreliğine ücretsiz 8 iOS uygulamasını derledik.

1. Maze-A-Maze +

Oldukça gerçekçi bir fizik motoruna sahip olan Maze-A Maze Plus, boş zamanlarınızda sıkılmanızı engelleyecek ve sizi telefonunuza kilitleyecek bir labirent oyunu. Normal satış fiyatı 1.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

2. Daily Strength Weight Training

Günlük egzersizlerinizi programlayabileceğiniz ve kayıt altına alabilmenizi sağlayan Daily Strength Weight Training, egzersiz koçunuz ve spor planlayıcınız olarak karşımıza çıkıyor. Bench press, barbell squat, deadlift ve çeşitli halter ve olimpik gibi geniş bir yelpazede egzersizler seçenekleri bulunan uygulama ile sporunuzu daha verimli ve sağlıklı gerçekleştirebilirsiniz. Normal satış fiyatı 9.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

3. Speed PRO+

Kat ettiğiniz mesafelere ait rotaları kayıt eden ve diğer pek çok özelliği bulunan Evrensel GPS sistemi tabanlı bir hızölçer olarak karşımıza çıkan Speed PRO Plus, her türlü dış mekan hareket sporlarınız için (koşu, yürüyüş, bisiklet vb.) verileriniz kaydederek size sağlıklı bir analiz sunacaktır. Normal satış fiyatı 1.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

4. The Wild Unicorn SQUAD

iMessage uygulaması için sticker paketi olan The Wild Unicorn SQUAD ile sohbetlerinizi renklendirebilir ve ifadelerinizi stickerlar ile anlatabilirsiniz. Normal satış fiyatı 1.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

5. Tunable – Music Practice Tools

Tunable cihazınızı; kromatik tuner, ton ve akor jeneratörü, metronom ve kaydedici sayesinde profesyonel bir müzik aracına dönüştürür ve böylece gittiğiniz her yerde sürekli, hassas bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Normal satış fiyatı 3.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

6. Preset

Kendi fotoğraf filtrelerinizi oluşturup daha sonra kaydetmenizi ve ileride çekeceğiniz fotoğraflarda tekrar kullanabilmenizi sağlayan Preset, sosyal medya tutkunları içi oldukça iş görür bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

7. make13

Hesaplama mantığına dayalı bir bulmaca oyunu olan make13; verilen sayıya, rakamları aşağı, yukarı, sağa ve sola sürükleyerek ulaşmanızı istiyor. Boş zamanlarınızda hem pratik yapabileceğiniz hem de sıkılmanızı engelleyebileceğiniz bir oyun olan make13'in normal satış fiyatı 0.99$ iken, bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

8. XYZ Translate

Bir sayfa içeriğini Safari tarayıcısının içerisinden direkt olarak çevirmenize olanak sağlayan XYZ Translate, olmadık anlarda durumu kurtararak hayatınızı oldukça kolaylaştırabilecek bir uygulama. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

Hayatımızı kolaylaştıracak ve sıkılmamızı önleyip eğlenmemizi sağlayacak uygulamalardan oluşan listemizde en beğendiğiniz uygulamaları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.