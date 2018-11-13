Apple, 5 Haftada 190 Milyar Dolar Değer Kaybetti

Apple ilk 30 yılının sonunda ancak ulaşabildiği 190 milyar dolarlık değerini, sadece 5 hafta içerisinde kaybetti.

1976 yılında kurulduktan 4 yıl sonra yani 1980 yılında halka arzıyla beraber borsada işlem görmeye başlayan teknoloji devi Apple, 2010 yılı itibariyle piyasa değerini 190 milyar dolar seviyelerine taşımıştı. ABD şirketleri tarihindeki ilk 1 trilyon dolarlık şirket olan Apple'ın iPhone satışları beklenenden düşük olunca şirket, sadece 5 hafta içerisinde Yunanistan'ın toplam milli gelirine eşit bir parayı, 190 milyar doları kaybetti. 3 Ekim 2018 tarihinde piyasa değeri 1.1 trilyondan fazla olan teknoloji devi Apple'ın değeri, dün itibariyle, 920 milyar doların altına düştü.

Apple'ın piyasa değerinde âni bir düşüş yaşamasının sebebi, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü yeni nesil iPhone'larının fiyatlarının bir hayli yüksek olmasına bağlanıyor. Öyle ki TF International Securities, Apple iPhone XR satışlarının tahminini 100 milyondan 70 milyona kadar düşürdü. İşlerin iyi gitmediğinin Apple da oldukça farkında. Şirketin CEO'su Tim Cook; Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerde satışların hiç mi hiç iyi gitmediğinin altını çizmişti.

California, ABD merkezli teknoloji devinin bu ay başında yapmış olduğu "iPhone satış miktarları artık saklı tutulacaktır" açıklamasının ardından, şirketin satışlarının daha da düşeceği ve bunu kamuoyuna duyurmak istemediği anlaşılmıştı. Apple'ın durumu, cihazlarına yaptığı zamlar dolayısıyla kullanıcıların, bütçelerine daha uygun cihazları tercih etmesiyle git gide kötüye gidiyor. Zaman içerisinde Apple'ın değer kaybının nasıl devam edeceğine tanık olacağız.