Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 25 Android Uygulama

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Google Play'de ücretsiz olan oyun ve uygulamaları sizler için sıraladık.

Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba günü de Google Play, bazı uygulamalarda ve oyunlarda indirime gitti. Biz de bu oyun ve uygulamalardan kısa süreliğine ücretsiz olanları sizler için listeledik. Listemizde önce oyunlara ardından uygulamalara yer vereceğiz. Gelin bu haftanın ücretsiz oyun ve uygulamalarına birlikte göz atalım.

Sandbox Exploration 3D Pro

Normal fiyatı: 9,69 TL

İndirim süresi: 1 gün

Minecraft'tan sıkıldıysanız veya Minecraft alamıyorsanız, Sandbox Exploration 3D Pro güzel bir alternatif olabilir.

AngL

Normal fiyatı: 4,79 TL

İndirim süresi: 2 gün

AngL, sizleri beyninizi kullanmaya yöneltecek oldukça sürükleyici bir puzzle oyunu.

Darkland

Normal Fiyatı: 0,79 TL

İndirim süresi: 2 gün

Darkland, alışılmışın dışında kontrolleriyle sizlere eğlenceli ve farklı bir oyun deneyimi sunuyor.

Lucius Demake

Normal fiyatı: 12,99 TL

İndirim süresi: 2 gün

Lucius Demake, korku havasını 90'lardan alışık olduğumuz 8 bit oyun sistemiyle karşımıza getiriyor.

Sandbox Craft Winter SURVIVAL - PRO

Normal fiyatı: 9,79 TL

İndirim süresi: 2 gün

Listenin başında yer alan Sandbox Exploration gibi bu oyun da Minecraft için iyi bir alternatif olabilir.

Tower of Infinity VIP

Normal fiyatı: 5,59 TL

İndirim süresi: 2 gün

Bir Indie oyunu olan Tower of Infinity, boş vaktinizi harcayabileceğiniz en iyi seçeneklerden biri.

Cartoon Craft

Normal fiyatı: 9,69 TL

İndirim süresi: 6 gün

Oynanışı oldukça keyifli olan Cartoon Craft, zombi istilasından hayatta kalmaya çalıştığınız bir strateji oyunu.

ExtremeJobs Knight's Assistant VIP

Normal fiyatı: 3,99 TL

İndirim süresi: 6 gün

Boş vaktinizi değerlendirmenize yarayacak bir RPG oyununun VIP sürümü kısa bir süre için ücretsiz olacak.

Laser Labyrinth

Normal fiyatı: 3,99 TL

İndirim süresi: 6 gün

Basit arayüzü ve akıcı oyun hızıyla birlikte bu puzzle oyunu, sizlere iyi vakit geçirtecek.

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game

Normal fiyatı: 0,99 TL

İndirim süresi: 6 gün

Küçüklüğümüzün kahramanları çöp adamlar, bu oyunda savaşçılarımız olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun hem çok oyunculu hem de tek oyunculu modu mevcut.

Amazing Taxi Simulator V2 2019

Normal fiyatı: 1,39 TL

İndirim süresi: 7 gün

Kaliteli grafikleri ve oyun motoruyla Amazing Taxi Simulator, sizleri taksicilik yaptığınız bir dünyaya götürüyor.

Buff Knight- RPG Runner

Normal fiyatı: 1,99 TL

İndirim süresi: 7 gün

Buff Knight, bir şövalyeyi yönettiğimiz bizleri tasarımıyla yine 90'lara götüren bir RPG oyunu.

GeoMaze

Normal fiyatı: 5,59 TL

İndirim süresi: 7 gün

Basit oynanışıyla birlikte bir o kadar da zorlu bulmacaları ile GeoMaze, oldukça başarılı bir puzzle oyunu.

Karadiken Kalesi'nin Gizemi

Normal fiyatı: 18,99 TL

İndirim süresi: 7 gün

Odadan kaçış oyunlarını seven oyuncular için biçilmiş kaftan olan Karadiken Kalesi'nin Gizemi, ilgi çekici hikayesi ve ilginç bulmacalarıyla oyunculara iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.

Guitar Capo

Normal fiyatı: 2,79 TL

İndirim süresi: 7 saat

Eğer bir gitaristseniz ve gitarınızı capo ile birlikte kullandığınızda akorların nasıl değiştiğini bilmiyorsanız, bu uygulama tam size göre.

HD Camera Pro : Best Camera HD Professional

Normal fiyatı: 26,99 TL

İndirim süresi: 1 gün

Kaliteli bir fotoğraf çekme ve düzenleme programı istiyorsanız HD Camera Pro sizlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

Instrument Transposer

Normal fiyatı: 2,79 TL

İndirim süresi: 1 gün

Eğer bir müzisyenseniz ve başka müzisyenlerle birlikte çalarken aynı tonu tutturmakta zorlanıyorsanız, bu uygulama hangi akorlara göre hangi tonları çalmanız gerektiğini size gösteriyor.

Alien Calculator PRO

Normal fiyatı: 2,09 TL

İndirim süresi: 5 gün

Normal bir hesap makinesi uygulamasından farklı olarak Alien Calculator, kullanıcılara negatif sayılar ve ondalıklı sayılar üzerinde işlemler yapma olanağı sağlıyor.

Cymetry: Learn High-school Mathematics

Normal fiyatı: 11,99 TL

İndirim süresi: 6 gün

Matematikte zorlandığınız konuların anlatımını rahatça bulabileceğiniz bu uygulama, profesörler tarafından hazırlanmış videolu konu anlatımları ve soru çözümleriyle sizlere yardımcı olmayı hedefliyor.

Music Player Pro

Normal fiyatı: 19,99 TL

İndirim süresi: 7 gün

Bütün müzik formatlarını destekleyen ve aynı zamanda şık görünen bir müzik çalar uygulaması istiyorsanız, bu uygulama tam size göre.

Unit Converter Pro

Normal fiyatı: 2,19 TL

İndirim süresi: 7 gün

Unit Converter, aklınıza gelebilecek çoğu birimi dönüştürebileceğiniz bir dönüştürücü uygulaması.

X Project Dope

Normal Fiyatı: 4,59 TL

İndirim süresi: 2 gün

Xperia model telefonlar için yeni bir arayüz sunan X Project Dope, solgun renk temasıyla göze hoş geliyor.

Nixo - Icon Pack

Normal fiyatı: 4,39 TL

İndirim süresi: 3 gün

Kullanıcılara 2000'den fazla uygulama ikonu sunan Nixo Icon Pack, telefonunuzdaki uygulama ikonlarından sıkıldıysanız sizler için biçilmiş kaftan.

HD Wallpapers + Pro

Normal fiyatı: 23,99 TL

İndirim süresi: 7 gün

Telefonunuzun ekranında gözünüzü alan yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları görmek istiyorsanız, HD Wallpapers Pro size 1 milyondan fazla duvar kağıdı sunuyor.

Project X Icon Pack

Normal fiyatı: 12,99 TL

İndirim süresi: 7 gün

Siyah renk ağırlıklı bu ikon paketi, sadelikten yana kullanıcılara istediklerini veriyor.

Google Play Store'da yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan 25 oyun ve uygulamayı bir araya getirdiğimiz listemizin sonuna geldik. Her hafta Google Play Store'da gerçekleşen indirimlerden haberdar olmak için takipte kalın :)