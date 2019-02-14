Apple, bu yıl da sevgililer gününü unutmadı. Teknoloji devi kullanıcılarını sevindirecek bir indirime imza atarak normalde ücretli olan 6 uygulamayı ücretsiz olarak kullanıma sundu. Kısa bir süre indirimde kalacak uygulamalara gelin birlikte göz atalım.

İster bugünü yalnız geçirenlerden olun, ister sevgilinizle kutlamış olun, Apple'ın size sunduğu 14 Şubat teklifini kesinlikle kaçırmamalısınız. App Store'da normalde ücret ödeyerek satın alabileceğiniz fakat kısa bir süre için ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamaları sizler için derledik.

1. A Million Times

Normal fiyatı: 15 TL

Tüm iPhone ve iPad modelleriyle uyumlu olan saat uygulaması A Million Times, oldukça farklı bir tasarıma sahip. Belirli bir düzende konumlandırılmış onlarca küçük saatin, bir bütünü oluşturduğu koreografiler, sizi kendine hayran bırakabilir. A Million Times'ı aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2. AirSnap

Normal fiyatı: 15 TL

Çektiğiniz fotoğraftaki renklerden nesneleri bulabilen bir yapay zekaya sahip uygulamada harika görüntüler yakalayabilirsiniz. Basit pozlama ve manuel odaklama özellikleri sayesinde kolay bir kullanım sunan AirSnap'i ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

3. Everyday Valentines

Normal fiyatı: 5 TL

Sevginizi çıkartmalarla ifade etmeyi sevenlerdenseniz Everyday Valentines'i kesinlikle indirmelisiniz. 56 farklı çıkarmayı kullanıcılara sunan uygulamayı, aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

4. Love Test Meter

Normal Fiyatı: 5 TL

Sevdikleriniz ile aranızdaki uyumu ölçen Love Test Meter, yazdığınız isimler arasında numeroloji teknikleriyle bir analiz yapıyor. Size bu analizler sonucu bir uyumluluk puanı sunan uygulamayla oldukça eğlenceli vakit geçireceksiniz. Love Test Meter'ı aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

5. ProfileWiz

Normal fiyatı: 5 TL

Profil resimlerinizi mükemmel hale getirmek ister misiniz? Instagram ve diğer sosyal medya platformları için harika bir profil fotoğrafı düzenleme uygulaması olan ProfileWiz ile profesyonel bir fotoğrafçının elinden çıkmışçasına görseller elde edeceksiniz. ProfileWiz'i aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

6. Spoken & Translator

Normal fiyatı: 5 TL

Konuşmalarınızı gerçek zamanlı olarak tercüme edebilen Spoken & Translator ile tercümana gerek duymayacaksınız. Yurt dışı seyahatlerinizde, uluslararası telefon görüşmelerinde veya ihtiyacınızın olduğu her yerde yardımınıza koşacak Spoken & Translator, 40 farklı dil desteğini de bünyesinde barındırıyor. Spoken & Translator'ı aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.