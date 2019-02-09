Yüklemek için yeni uygulamalar arıyorsunuz ancak bulmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Sizler için seçtiğimiz kısa süre için ücretsiz uygulamalarla arayışınızı burada sonlandırabilirsiniz.

Son zamanlarda telefonuna kaliteli bir uygulama indirmek isteyen bir iPhone kullanıcısıysanız sizin için iyi haberlerimiz var. Bu hafta indirime girmiş olan yüzlerce uygulamayı inceleyerek en iyi sekiz uygulamayı sizler için derledik. Tabii ki sonsuza dek ücretsiz kalmayacakları için hiç zaman kaybetmeden haberimize geçmekte fayda var.

Lo-Op – Create animated videos

Normal fiyatı: 15,69 TL

Lo-Op sayesinde profesyonelce anime edilmiş videoları yapmak artık çocuk oyuncağı! Uygulamayı deneyen ilk kişilerden olma şansını kaçırmamak hızlı olun.

Fill me up – Block Fitting Puz

Normal fiyatı: 5,19 TL

Size verilen ilginç parçalarla puzzleları yapmanız gerekiyor. Başlangıçta fazlasıyla kolay gibi görünse de gittikçe zorlaşan seviyelerle kafayı sıyırma noktasına geleceksiniz. Ayrıca elle hazırlanan 50 seviye sayesinde bu rekabet uzun süre devam edecek.

Polca – Retro Camera

Normal fiyatı: 5,19 TL

Polca, retro fotoğraflar çekmek isteyenler için yaratılmış basit ve işlevsel bir uygulama. İçerisinde üç farklı çekim modu bulunan uygulamayla istediğiniz fotoğrafları yakalamak fazlasıyla kolay olacak.

AirDisk Pro

Normal fiyatı: 10,44 TL

AirDisk Pro sayesinde iPhone, iPad ya da iPod cihazlarınızdaki dosyaları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra AirDisk Pro’ya internet bağlantısı bulunan Mac ya da Windows tabanlı bilgisayarlardan ulaşmak da mümkün. Dosya aktarımında büyük kolaylık sağlayacak uygulamayı ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Extreme Week Calendar

Normal fiyatı: 10,44 TL

Extreme Agenda uygulaması sayesinde haftanızı organize etmek fazlasıyla basit bir hal alacak. Uygulama sayesinde tüm planlarınızı tek bir uygulama üzerinde toplayabilir ve hiçbir etkinliği kaçırmadan haftanızı düzenli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Safety Photo+Video

Normal fiyatı: 10,44 TL

Safety Photo+Video sayesinde önemli ya da gizli fotoğraf ve videolarınızı gizlemeniz mümkün. Bu belgeleri bir şifre ile koruyan uygulama, telefonunuzu eline alan kullanıcıların bu içeriklere ulaşmasını engelliyor. Tüm bunların yanı sıra bilgisayarınızdan yeni fotoğrafları kolaylıkla uygulamaya atabileceğinizi söylemekte de yarar var.

Delta-V Racing

Normal fiyatı: 5,19 TL

Galaksinin en iyi yarış pistlerinde yarışmaya hazır mısınız? Hızlı düşünmeyi gerektirecek ve reflekslerinizi sınayacak bu oyunda yalnızca stratejik yarışanlar kazanacak. Hızlı gidin, rakiplerinizi yok edin ve bitiş çizgisini ilk gören olun.

Distressed FX

Normal fiyatı: 5,19 TL

Çektiğiniz fotoğraflardan sanat eserleri oluşturmak daha önce bu kadar kolay olmamıştı. Distressed FX ile bir fotoğraf çekin ve efektlerle süsleyin. En basit fotoğrafı bile Picasso çizmiş gibi gösterebilirsiniz.

Bu haftaki uygulama önerisi listemizin sonuna geldik. Haftaya indirime girmiş uygulamalardan haberdar olmak için takipte kalın :)