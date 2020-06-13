Torchlight III Bugün Steam’de Erken Erişime Açıldı

Oyun severlerin takip ettiği oyunlardan bir tanesi olan Torchlight III’ün yolda olduğu biliniyordu ancak bugün ani gelen bir haber herkesi şaşırttı. Verilen bilgiye göre oyunun Steam’de erken erişime açıldığı söylendi.

Uzun süredir üzerinde çalışmalar sürdüğünü bildiğimiz oyun Torchlight III Steam üzerinden kullanıma açıldı. Ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında çeşitli bilgiler dolanan oyunun erken erişime açıldığı ve geliştirmelerin süreceği bildirildi. Yani oyun şu an Steam üzerinden piyasaya sürülmüş durumda ancak görünüşe göre oyun henüz tamamen bitmiş değil ve üzerindeki çalışmalar henüz sürdürülüyor.

Her ne kadar tamamen bitmemiş olsa da Torchlight III satın alındığı takdirde oynanabilir şekilde kullanıcının karşısına çıkıyor diyebiliriz. Unutmadan eklemek gerekirse Torchlight III’ün Steam fiyatı şu an için 90 tl olarak görüntüleniyor. Bu ücreti ödeyerek oyunu satın alan oyun severler şu anda oyunun iki aşamasına ulaşabilir durumda. Geliştirilen üçüncü kısmın ise tam sürümle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Erken erişim modunun en az birkaç ay süreceği ise gelen bilgiler arasında.

Oyun Windows için yayınlandı:

Echtra Inc. Tarafından geliştirilen ve Perfect World Entertainment tarafından yayınlanan ve macera, aksiyon türlerini temsil eden oyun, arayüz ve altyazı seçeneklerinde İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca dillerini desteklerken, seslendirme olarak sadece İngilizce dilini destekliyor. Oyunda şu an için Türkçe seçeneği ise ne yazık ki bulunmuyor. Bunların yanında Torchlight III Windows üzerinden oynanabiliyor.

Oyuna dair henüz çok fazla yorum bulunmadığını söylemek yanlış olmaz. İlerleyen günlerde oyun severlerden gelecek olan detaylı değerlendirmeler sonucu oyunun seyri muhtemelen belli olacak gibi görünüyor. İçeriğin geliştirilmesi aşamasında edinilecek yeni fikirlerle maceraların da çeşitlenmesi beklentiler arasında. Periyodik olarak güncellenmesi planlanan oyunda şu an var olan hikaye ne derece beğenilecek? Sayısız görev ve yeni modlarla beraber gelen Torchlight III bakalım kullanıcıyı memnun etmeyi başaracak mı? Oyuncularla beraber geliştirilecek oyunun önümüzdeki aylarda gelecek olan tam sürümü ne ölçüde değerlendirilecek hep beraber göreceğiz.