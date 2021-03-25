uTorrent istemcisi kullanıcıları bir dosya indirmek istedikleri zaman karşılarına çıkan ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası nedeniyle, dosya indirme işlemi başarısız olabilir. Bu hata ile karşılaşan kullanıcılar için ‘Torrent Eşler Aranıyor’ sorunu 2021 en güncel çözümü için uygulayabilecekleri yöntemleri anlattık.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayar kullanıcılarının küçük boyutlu ve hızlı olması nedeniyle en sık kullandıkları BitTorrent istemcisi olan uTorrent, genel olarak başarılı bir istemci olarak çalışsa da bazen kullanıcıların karşısına ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çıkarabiliyor. ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası ile karşılaşan kullanıcının indirme işlemini tamamlaması imkansız hale geliyor.

Peki, ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası nasıl çözülür? Bu hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. Eğer hataya neden olan sorunu biliyorsanız direkt olarak o yöntemi uygulayabilirsiniz. Ancak ‘Torrent Eşler Aranıyor’ sorunu neden oluyor bilmiyorsanız 2021 en güncel çözüm yöntemlerini sırasıyla deneyerek var olan sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Yöntemlerden biri mutlaka bu hatayı ortadan kaldıracaktır.

‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü:

Yöntem #1: Farklı bir VPN hizmeti ile ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü

Farklı bir VPN hizmeti ile ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü Yöntem #2: uTorrent trafiğini gizleyerek ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü

uTorrent trafiğini gizleyerek ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü Yöntem #3: uTorrent rehberi ile ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü

uTorrent rehberi ile ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü Yöntem #4: Güvenlik duvarı etkinleştirmesi ile ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü

Yöntem #1: Farklı bir VPN hizmeti ile ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü:

uTorrent kullanımı sırasında aynı zamanda bir VPN hizmeti de kullanıyorsanız bu durum ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatasına neden olabilir. Hatanın nedeninin VPN olup olmadığını görmek için öncelikle VPN hizmetini devre dışı bırakın ve o şekilde yeniden işlemi gerçekleştirmeyi deneyin.

VPN devre dışı durumdayken ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatasını almıyorsanız sorun, kullandığınız VPN hizmetindedir. Alternatif VPN hizmetlerini deneyerek bu hatayı oluşturmayan, BitTorrent dostu olarak isimlendirilen hizmetlerden birini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yöntem #2: uTorrent trafiğini gizleyerek ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü:

Adım #1: uTorrent istemcisini açın.

uTorrent istemcisini açın. Adım #2: Seçenekler sekmesini genişletin.

Seçenekler sekmesini genişletin. Adım #3: Tercihler seçeneğine tıklayın.

Tercihler seçeneğine tıklayın. Adım #4: BitTorrent sekmesini açın.

BitTorrent sekmesini açın. Adım #5: Protokol Şifrelemesi’ni Etkin olarak seçin.

Protokol Şifrelemesi’ni Etkin olarak seçin. Adım #6: Gelen Şifrelenmemiş Bağlantılara İzin Ver seçeneğini onaylayın.

Gelen Şifrelenmemiş Bağlantılara İzin Ver seçeneğini onaylayın. Adım #7: Uygula ardından Tamam butonuna tıklayın.

Uygula ardından Tamam butonuna tıklayın. Adım #8: Programı yeniden başlatın.

İnternet servis sağlayıcıları genel olarak BitTorrent üzerinden yapılan dosya paylaşımlarını ‘yasadışı’ olarak kabul ettikleri için bu tür işlemleri engellemek ve sınırlamak için ellerinden geleni yaparlar. uTorrent trafiğini gizleyerek bu durumun önüne geçebilirsiniz.

Trafiği tamamen şifrelemeniz söz konusu değil ancak yukarıdaki adımları izleyerek trafiği gizleyebilir ve böylece BitTorrent paylaşımlarını bozmak için kullanılan trafik şekillendirme türlerinin önüne geçebilirsiniz. İşlem sonrası ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası ortadan kalkacaktır.

Yöntem #3: uTorrent rehberi ile ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü:

Adım #1: uTorrent istemcisini açın.

uTorrent istemcisini açın. Adım #2: Seçenekler sekmesini genişletin.

Seçenekler sekmesini genişletin. Adım #3: Kurulum Rehberi seçeneğine tıklayın.

Kurulum Rehberi seçeneğine tıklayın. Adım #4: Band Genişliği ve Network kutucuklarının onaylı olduğundan emin olun.

Band Genişliği ve Network kutucuklarının onaylı olduğundan emin olun. Adım #5: Band Genişliği menüsünden konum olarak size en yakın sunucuyu seçin.

Band Genişliği menüsünden konum olarak size en yakın sunucuyu seçin. Adım #6: Testi Çalıştır butonuna tıklayın.

Testi Çalıştır butonuna tıklayın. Adım #7: Test sonucu önerilen yapılandırmaları kaydetmek için Kaydet ve Kapat butonuna tıklayın.

Test sonucu önerilen yapılandırmaları kaydetmek için Kaydet ve Kapat butonuna tıklayın. Adım #8: Programı yeniden başlatın.

‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatasına bir ağ yapılandırma sorunu da neden oluyor olabilir. uTorrent kendi sahip olduğu Kurulum Rehberi ile bu tür olası sorunları tespit eder, yapılandırma önerileri sunar ve siz isterseniz bu yapılandırmaları gerçekleştirerek sorunları ortadan kaldırır.

Yöntem #4: Güvenlik duvarı etkinleştirmesi ile ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü:

Adım #1: uTorrent istemcisini açın.

uTorrent istemcisini açın. Adım #2: Seçenekler sekmesini genişletin.

Seçenekler sekmesini genişletin. Adım #3: Tercihler seçeneğine tıklayın.

Tercihler seçeneğine tıklayın. Adım #4: Bağlantı sekmesini açın.

Bağlantı sekmesini açın. Adım #5: UPnP Port Eşleşmesini Etkinleştir seçeneğini onaylayın.

UPnP Port Eşleşmesini Etkinleştir seçeneğini onaylayın. Adım #6: NAT - PMP Port Yapılandırmasını Etkinleştir seçeneğini onaylayın.

NAT - PMP Port Yapılandırmasını Etkinleştir seçeneğini onaylayın. Adım #7: Windows Güvenlik Duvarına Ekle seçeneğini onaylayın.

Windows Güvenlik Duvarına Ekle seçeneğini onaylayın. Adım #8: Programı yeniden başlatın.

UPnP port eşleştirmesinin etkin olmaması, NAT - PMP port yapılandırmasının etkin olmaması ve Windows Güvenlik Duvarı kısıtlamaları da ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatasına neden olabilir. Yukarıdaki adımları izleyerek etkinleştirmeleri yapın ve kısıtlamaları kaldırın. Hata uyarısı da ortadan kalkacaktır.

uTorrent trackers ekleme:

Adım #1: uTorrent istemcisini açın.

uTorrent istemcisini açın. Adım #2: Bir torrent dosyasını indirmeye başlayın.

Bir torrent dosyasını indirmeye başlayın. Adım #3: İndirilen dosya üzerinde sağa tıklayın.

İndirilen dosya üzerinde sağa tıklayın. Adım #4: Özellikler seçeneğine tıklayın.

Özellikler seçeneğine tıklayın. Adım #5: İzleyiciler yani Trackers sekmesine dilediğiniz kadar yeni isim ekleyin.

Torrent trackers yani izleyiciler, indirmekte olduğunuz dosyayı sizinle birlikte indiren kişilerin birbiriyle yardımlaştığı bir protokoldür. Kaynak sunucular ise bu dosyaları daha önce indirmiş kişilerdir. Ne kadar çok trackers olursa dosya indirme hızı da o kadar artacaktır. 2021 güncel trackers listelerini pek çok güvenilir internet sitesi üzerinden bulabilirsiniz.

‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası ile karşılaşan kullanıcılar için ‘Torrent Eşler Aranıyor’ hatası çözümü için uygulayabilecekleri tüm alternatif yöntemleri adım adım anlattık. Bir yöntem işe yaramıyorsa bir diğeri mutlaka işe yarayacak ve bu hatayı ortadan kaldıracaktır.