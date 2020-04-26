Total War: Shogun 2 Steam'de Ücretsiz Hale Gelecek

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bugünlerde birçok oyun ücretsiz hale geliyor. Pazartesi günü bu oyunların arasına Total War: Shogun 2 de eklenecek. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen bu strateji oyununu kaçırmayın.

Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye haftalardır devam ediyor. Bizler de koronavirüs salgının etkisini en aza indirmek amacıyla evlerimizde kalıyoruz. Evlerimizde kaldığımız bu sürede birçok oyun yapımcısı sürece destek verme amacıyla oyunlarını ücretsiz hale getiriyor. Steam kullanıcıları bir diğer fantastik oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphanelerine ekleme hakkı kazanacaklar. Total War: Shogun 2 oyunu belirli bir süreliğine ücretsiz hale gelecek. Total War: Shogun 2, 27 Nisan Pazartesi günü ücretsiz olarak kullanılabilir hale gelecek ve 1 Mayıs Cuma gününe kadar oynanabilecek.

Bununla birlikte, önümüzdeki hafta Total War oyunlarında ve DLC'de yüzde 75'e varan indirimlerle birlikte daha fazla fırsat yakalama şansınız olacak. İndirim seçili tarihi Total War oyunlarını ve DLC'leri kapsayacak ancak maalesef, bu indirim kapsamında Total War: Three Kingdoms ve the Rome: Total War ana oyunları ve DLC'lerin fiyatında bir değişiklik olmayacak.

İşte oyunun fragmanı:

The Total War: Warhammer oyunları da indirime girmeyecek ancak neyse ki Fanatical'da satılan tüm bu oyunlar için Steam şifreleri bulabilirsiniz. İndirimler 4 Mayıs tarihine kadar devam edecek ve pazartesi günü kendi gözlerinizle nelerin indirime girdiğini öğrenebilirsiniz.

Total War: Shogun 2, görkemli stili, başarılı Campaign'leri ve tekrarlanabilir Avatar Conquest moduyla oyun severlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Daniel Shannon oyun hakkında "Shogun: Total War ilk çıktığında, Akira Kurosawa'nın samuray filmlerindeki destansı savaş sahnelerinde oynuyormuş gibi hissettirdi. Shogun 2 hem karakter olayları hem de devasa savaşlarıyla ilk oyunun yeniden düzenlenmiş halinde oynamak gibi. Kaliteli grafikler, entrikacı generaller, geliştirilmiş çok oyunculu seçenekleri ve tarihsel hava ve hikayeler aşılayan sayısız küçük detay ile birlikte derin stratejik oynanış, Shogun 2'yi en büyüleyici strateji oyunlarından biri yapıyor" şeklinde konuşmuştu.