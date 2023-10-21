Japon otomobil devi Toyota, ağustos ayında SUV 2024 Land Cruiser'ı görücüye çıkarmıştı. Şimdi ise şirket, Land Cruiser'ın tamamen elektrikli versiyonunu üretmeye hazırlanıyor.

70 yılı aşkın bir tarihi olan Land Cruiser, otomobil devi Toyota'nın adeta göz bebeği. Ağustos ayında düzenlediği etkinlikte 2024 model Land Cruiser'ı tanıtan Japon otomobil devi, efsanevi Land Cruiser otomobilinin tamamen elektrikli versiyonunu üretmeye hazırlanıyor.

Toyota 250 serici LC aracı henüz yetkili bayiilere ulaşmadan, bugün Land Cruiser Se'nin konsept görüntülerini yayınladı. Görüntüler, şirketin ilk elektrikli otomobilinin nasıl bir şey olacağı hakkında bize ön fikir verir nitelikte.

Karşınızda konsept fotoğrafıyla tamamen elektrikli Toyota Land Cruiser Se

Land Cruiser Se, yedi yolcu kapasiteli üç sıra koltuğa sahip. Önceki modele göre nispeten biraz alçak ve sade görünen araçtaki ince farlar göz kamaştırıyor.

5.150 mm uzunluğa ve 3.050 mm dingil açıklığa sahip olan araç, içten yanmalı motora sahip önceki model Land Cruiser'dan ayrışıyor.

Elbette, sadece konsept tasarımı yayımlayan Toyota, teknik detaylar hakkında daha fazla bilgi vermedi. Ancak göz alıcı detaylara sahip ve tamamen elektrikli otomobil Land Cruiser Se, önümüzdeki hafta Tokyo'da düzenlenecek olan Japan Mobility Show 2023'te sergilenecek.

Aracın tam olarak ne zaman seri üretime geçeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak 2025 ve sonrası için kesin gözüyle bakılıyor.