Toyota, Japonya'daki 6 fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı. Şirket için parça üreten bir firmanın fabrikasında yaşanan patlama, Land Cruiser ile RAV4 üretimini sekteye uğrattı.

Japon otomobil devi Toyota, ciddi bir sorunla karşı karşıya. Şirketin Japonya'daki fabrikaları için parça üretimi yapan "Chuo Spring" isimli bir şirkette yaşanan sorunlar, Toyota'nın üretimi durdurmasına yol açtı. Şirketin üst düzey SUV modelleri Land Cruiser ile RAV4, yaşanan sorun nedeniyle bir süre üretilemeyecek.

Chuo Spring'in Japonya'nın Aiçi eyaletinde bir fabrikası vardı ve bu fabrikada bir patlama yaşandı. Yaşanan patlamada, neyse ki kimseye bir şey olmadı ancak parça üretim hattında yaşanan sorun, üretimin büyük oranda durmasına yol açtı. Parça üretilemeyince, Toyota'nın üretim fabrikalarındaki işleyiş de durmak zorunda kaldı.

Üretimin ne zaman başlayacağı bilinmiyor

Toyota tarafından yapılan açıklamada, patlamanın yol açtığı aksaklığın ne zaman giderileceğine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Yani üretimin ne zaman yeniden başlayacağı bilinmiyor. Ancak şirket yetkilileri, bu hafta içerisinde üretime yeniden başlayacaklarını düşünüyorlar.

Edinilen bilgilere göre Chuo Spring'de yaşanan patlama, 6 fabrikadaki 10 üretim hattının devre dışı kalmasına yol açmış durumda. Bu da Toyota'nın en popüler modellerinin üretiminde ciddi bir gecikme yaşanacağını gözler önüne seriyor. Son günlerde Land Cruiser ve RAV4 siparişi veren tüketiciler, araçlarına planlanandan daha geç bir tarihte kavuşacaklar gibi görünüyor.