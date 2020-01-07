Hyundai, Uber'in Yeni Elektrikli Hava Taksisi S-A1'i Tanıttı

Hyundai, CES 2020'de Uber ile birlikte geliştirdikleri elektrikli hava taksi S-A1'in tanıtımını yaptı. Şu an fikir aşamasında olan hava taksi, 4 kişilik olacak ve kısa seyahatlerde kullanılacak.

CES 2020'de dev firmalar yeni ürünlerini ve tasarımlarını tanıtmaya devam ederken Hyundai da Uber ile birlikte geliştirdiği S-A1 elektrikli hava taksisini görücüye çıkardı. Henüz fikir aşamasında olan S-A1, kentlerdeki kısa yolculuklar için 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Elektrikle çalışan hava aracı, helikopterler gibi dikey kalkış ve iniş yapacak. S-A1 ile birlikte Uber Elevate'in ilk ortağı Hyundai olacak.

Hyundai S-A1'in tasarım konseptleri Uber Elevate tarafından yapıldı ve paylaşıldı. S-A1 aynı zamanda Hyundai'nin "Kentsel Hava Devinim" (UAM) bölümünün ilk ürünü olacak. Hava taksisinin seyir hızının saatte maksimum 290 kilometre, uçuş yüksekliğinin 300 ile 600 metre arasında, uçuş menzilinin de maksimum 100 kilometre olacağı söyleniyor.

S-A1'in şarj süresi, 5 ile 7 dakika arasında olacak:

Hyundai'nin iddiasına göre oldukça kısa sürede şarj olacak araç hakkında Hyundai UAM ekibi; güvenli, sessiz, bütçeye uygun ve yolcu merkezli bir aracın yolda olduğunu belirtiyor. Dört pervanesi olan araç, dikey iniş ve kalkışlar için tasarlandı. Dört pervaneden birinin arızalanması durumunda da çalışabilen araç, boyutlarının küçük olmasıyla da gürültüyü azaltacak. Bu konuda herhangi bir veri yok ancak daha önce Uber Elevate 76 metre yükseklikte 67 desibeli hedeflemişti.

İlk etapta sürücüye ihtiyaç duyacak olan S-A1'in daha sonrasında otomatik olarak seyahat edebilmesi hedefleniyor. Uber sürücüsüz seyahatleri kara ulaşımı için de gündemde tutuyor. Uber, Hyundai'nin hava taksilerini şu anda havacılık endüstrisinde görülenden çok daha hızlı ve yüksek kaliteli şekilde üretebileceğini ve iki şirketin iş birliğinin hava taksisi ağının oluşturulması için büyük adım olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, hava taksisinin ne zaman faaliyete geçeceği belirsiz.

Hyundai, hava taksisinin yanı sıra taşıma merkezi konsepti "Hub" ve karada kullanılacak özel üretim araçları "PBV"yi duyurdu. Henüz fikir aşamasında olan bu tasarımlardan PBV, hem taksi hem de restoran gibi kullanılacak yaşam alanlarından oluşacak. 4 ile 6 metre boyunda ve sürücüsüz olacak bu araçlar, tek olarak ya da konvoy hâlinde kullanılabilecek. Daha da ilginci, bu elektrikli PBV'ler yolda giderken şarj edilebilecek.

Hub ise Hyundai'nin hava ve kara taksileri için bir tür iniş platformu olacak. Hyundai açıklamasa da bu iniş platformlarının elektrikli araç şarj istasyonları olacağı düşünülüyor. Hyundai, bu platformların PBV'lerin de yardımıyla bir "konser salonu, tiyatro, müze" veya "hastane, klinik, eczane" gibi kullanılabileceğini ileri sürüyor.