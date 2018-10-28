Toyota'nın ilk olarak 1987 yılında çıkardığı, ortadan motorlu, arkadan itişli ve ulaşılabilir spor otomobili, elektrikli versiyonu ile geri mi dönüyor?

Toyota, özellikle 1980'lerin başından itibaren ürettiği spor otomobiller ile dönemlerine damga vurmayı başardı. Supra, Celica ve MR2 piyasaya sunulduğu zaman geniş kitleler tarafından hayranlıkla karşılandı. Bu üçlüye günümüzde bir de GT-86 eklendi.

Toyota, şu günlerde spor araba efsanelerinden biri olan MR2'ye tekrar can vermeyi konuşuyor. Modelin üretim şekli ve zamanı hakkında birçok dedikodu olsa da alınan bilgilerin en doğrusu yeni MR2'nin hibrit veya tam elektrikli olacağı. Bu sayede hem maliyetinin daha düşük olacağı hem de markanın içten yanmalı motorlar hakkındaki yeni düşüncelerine uyumlu olacağı söyleniyor. Toyota yeni MR2'yi üretme kararını kesin olarak alırsa önümüzdeki sene bir konsept beklemek yanlış olmaz. Ancak çok sevinmeyin, MR2'yi en erken 2022'de yollarda görebileceğiz.

2. Jenerasyon MR2

MR2'yi Daha Yakından Tanıyalım

1984 model MR2, aslında önceki Sports 800 gibi keyifli ve aynı zamanda yakıt tasarrufu sunan bir araç üretme amacına sahip 1976 tarihli bir tasarım projesinden türetilmişti. İlerleyen yıllarda orijinal konseptin yaklaşımı bir spor araca dönüştü ve sonuçta "Midship Runabout 2-seater" modeli ortaya çıkarak büyük kardeşleri Celica ve Supra'nın yanında yerini aldı.

Ülkemizde de çok nadir de olsa görebileceğiniz bu araç 1.8 litre ile 140 beygir güç üretiyordu. Bu motor 5 ileri manuel şanzıman ile kombine ediyordu.

2000 yılından sonra üretilen son MR2 Spyder'lardan bir örnek.