Toyota, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Tokyo Otomobil Fuarı için iki yeni fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraflar, Toyota'nın Tokyo'da göstereceği yeni otomobillerini gizemli şekilde gözler önüne seriyor.

Otomobil tutkunlarının kalbi, birkaç gün sonra Tokyo'da atmaya başlayacak. Zira takvimler 17 Ocak 2022'yi gösterdiğinde, Tokyo Otomobil Fuarı etkinlikleri başlayacak. Sektörün önemli isimleri, bu etkinlik kapsamında en yeni otomobillerini tanıtma imkanı yakalayacak. Bu tanıtımlardan bir ya da birkaç tanesini de Japonya merkezli otomobil devi Toyota gerçekleştirecek.

Toyota, bugüne kadar Tokyo Otomobil Fuarı ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak Toyota'nın sosyal medya hesaplarındaki son paylaşım, otomobil tutkunları heyecanlandırmaya yetti. Zira şirket, bu etkinlik kapsamında modifiye edilmiş bir hatchback ile bir spor otomobil göstereceğini resmen ilan etti. Bazı fotoğraflar paylaşan Toyota, gizemli otomobillerini ilk kez göstermiş oldu.

İşte Toyota'nın gizemli hatchback modeli

Sektör kaynaklarına göre Toyota'nın Tokyo Otomobil Fuarı'nda göstereceği hatchback, yenilenen GR Yaris olacak. Aslında bu model, daha önceki dönemlerde çeşitli testler ve kamuflaj altında görünmüştü. Ancak bu görüntü, Toyota'nın GR Yaris'i tamamen modifiye ederek sergileyeceğini ortaya koymuş oldu. Tahminlerin gerçek olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Toyota'nın yeni spor otomobili ise böyle görünecek

Toyota'nın oldukça iyi bir şekilde kapatarak gösterdiği spor otomobil, Mercedes-AMG GT Coupe'ye çok benziyor. Sektör kaynakları, bu aracın Supra ya da GR 86 isimli spor otomobille ilgili olmadığını düşünüyorlar. Tahminlere göre şirket, Tokyo Otomobil Fuarı'nda "GR GT3" isimli modelini duyuracak. Aracın teknik donanımına ilişkin hiçbir bilgi bulunmuyor ancak tanıtım fotoğrafı, otomobil tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.