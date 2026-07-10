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Toyota ÖTV Muafiyetli Araç Listesi - 2026 Güncel

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2026 Toyota ÖTV muafiyetli araç listesi içeriğimizde. Corolla, C-HR gibi modeller listenin arasında yer alıyor.

Toyota ÖTV Muafiyetli Araç Listesi - 2026 Güncel
Deniz Şen Deniz Şen /

Toyota, Türkiye'de hem dayanıklılığı hem de düşük işletme maliyetleriyle öne çıkan markalardan biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle ÖTV muafiyetli araç satın almak isteyenler için markanın bazı modelleri önemli alternatifler arasında yer alıyor.

Bu içerikte 2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınabilen Toyota modellerine yakından bakacağız. Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR'ın öne çıkan özelliklerini inceleyerek hangi modelin ihtiyaçlarınıza daha uygun olabileceğini değerlendirebilirsiniz.

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İçerikten Görseller

Toyota ÖTV Muafiyetli Araç Listesi - 2026 Güncel
Toyota Corolla Hybrid
Toyota C-HR Hybrid

Toyota ÖTV Muafiyetli Araç Listesi 2026 Güncel

  • Corolla
  • Corolla Hybrid
  • C-HR

Toyota Corolla

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla, yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Geniş iç hacmi, konforlu sürüş karakteri ve dayanıklılığıyla ailelerin öncelikli tercihleri arasında bulunuyor. Düşük bakım maliyetleri ve yaygın servis ağı da Corolla'nın avantajları arasında gösteriliyor. Günlük kullanım için ekonomik ve sorunsuz bir otomobil arayanlar için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Toyota Corolla Hybrid

Corolla Hybrid, geleneksel Corolla'nın sunduğu konforu hibrit teknolojisiyle birleştiriyor. Özellikle şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken model, sessiz sürüş karakteri sayesinde konforlu bir deneyim sunuyor. Toyota'nın uzun yıllardır geliştirdiği hibrit sistemi sayesinde kullanıcılar hem ekonomik hem de çevreci bir otomobile sahip olabiliyor. Yakıt maliyetlerini azaltmak isteyen sürücüler için öne çıkan modellerden biri olarak görülüyor.

Toyota C-HR

Toyota C-HR Hybrid

Toyota C-HR, markanın modern tasarım anlayışını yansıtan SUV modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yerden yüksek yapısı, sportif görünümü ve teknolojik donanımlarıyla özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekiyor. Şehir içindeki manevra kabiliyeti ile SUV konforunu bir araya getiren model, farklı bir sürüş deneyimi arayanlar için alternatif oluşturuyor. Hibrit motor seçenekleri sayesinde yakıt ekonomisi konusunda da avantaj sağlayabiliyor.

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