Toyota Türkiye: İkinci El Araba Fiyatları Normale Dönüyor

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt'a göre ikinci el otomobil piyasasındaki yüksek fiyat dönemi sona ermeye başladı. Peki pazara döndüğümüzde gerçekten 'normal' fiyatlarla karşılaşabiliyor muyuz?

Otomotiv Zirvesi etkinlikleri kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ikinci el otomobil fiyatlarını değerlendiren Bozkurt, yüksek fiyat ortamının bitmeye başladığını söyledi. Peki ikinci el otomobil fiyatları gerçekten de düşüyor mu? Gelin hem Bozkurt'un açıklamalarına hem de bu açıklamadaki gerçeklik durumuna yakından bakalım.

Otomotiv sektöründe sıkıntılar olduğunu kabul eden Ali Haydar Bozkurt, bunlara karşı çözümler üretilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 2023 yılına ilişkin de açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO'su, durumun pek de iç açıcı olmadığını, seçim de dahil olmak üzere her şeyin üst üste geldiği bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Toyota Türkiye CEO'sunun açıklaması şöyle:

Bir yandan dünya genelinde artan enflasyon, bir yandan enerji ile ilgili sıkıntılar, sanayi ile ilgili sıkıntılar, genel olarak pazarlardaki daralma endişeleri, 2023’e girerken cevap bulunması gereken birden fazla sorunun olduğunu gösteriyor.

Üretimde henüz eski normaller dediğimiz seviyelere dönmüş durumda değiliz. Çip krizi devam ediyor. Lojistik sıkıntılar devam ediyor. Hammaddenin bulunurluğunda sıkıntılar var. Tüm bunlarla ilgili maliyetlerde ciddi artışlar söz konusu. En son bunun üstüne enerji sorunu ve enerji fiyatlarındaki artışlar geldi.

Bugüne kadar satış rakamlarını bulunabilirlik belirledi. Birçok modelde 5-6 aya varan bekleme süreleri mevcuttu. Yılın son çeyreğine yaklaşırken, pazarı yine hangi markanın hangi modelinden ne kadar araç bulunabileceği şekillendirecek. Bunun yanında, iki tane temel sebepten ötürü, sıfır otomobile ulaşabilen potansiyel müşteri sayısında bir yavaşlama görülüyor. Yavaşlamanın temel sebebi bugünkü fiyat seviyelerinden sıfır otomobile ulaşabilen müşteri potansiyelinin giderek azalması. İkinci sebep ise, krediye ulaşmakta yaşanan sorunlar. Şu anda hem kredi faizleri hem de kredi red oranları çok yüksek. Geçtiğimiz yıl 770 binlerde olan pazarın bu yıl 750 binler civarında olmasını bekliyoruz.

Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan enerji maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Bunun mutlaka döviz bazlı ürün fiyatlarına yansıyacağını görüyoruz. Bunlar tedirginlik veren gelişmeler. Euro-TL kuru Türkiye pazarını etkiliyor. Matrah düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı çok önemli. Şu anda neredeyse bütün araçlar yüzde 80’in üzerinde vergilendiriliyor. Krediye ulaşımla ilgili farklı bir önlem alınıp alınmayacağı önemli. Öte yandan 2023’de seçim olacak. Seçimden önceki ve sonraki ekonomik ortam da pazar büyüklüğünde belirleyici olacaktır. Bütün resme baktığımızda, bu yılı aratmasın da ona da şükür diyeceğimiz bir şekilde sanki 2023’e girecekmişiz gibi gözüküyor.

Son iki yıldır sıfır araç arzındaki sıkıntılar nedeniyle ikinci araçlar çok fazla prim yaptı. Çünkü şu anda mobilite bir lüks değil bir ihtiyaç. İkinci el araç pazarında son bir-bir buçuk yıldır yaşanan alışılmışın dışındaki yüksek fiyat ortamının yavaş yavaş bittiğini gözlemliyoruz...

Peki ikinci el otomobil fiyatları gerçekten de düşüyor mu?

Sektör kaynakları, zaman zaman ikinci el otomobil fiyatlarının düştüğüne ilişkin açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak rasyonel verilere baktığımızda, bunun pek de gerçekleşmediğini görüyoruz. Örneğin; kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberde, ikinci el otomobil fiyatlarının düştüğü iddiasının gündemi nasıl sarstığından ve özellikle ikinci el satış sitelerinde bu 'düşüşlerin' pek de görülmediğinden bahsetmiştik.