Toyota, elektrikli uçan taksi teknolojisi için Joby Aviation'a 500 milyon dolar daha yatırım yaptı.

Japon devi Toyota'nın yatırım yaptığı araçlar arasında elektrikli uçan taksiler de yer alıyor. Joby Aviation'a ciddi bir yatırım yapan firma, uçan taksi girişiminin gerekli sertifikaları alması ve eVTOL araçlarını ticari olarak üretmeye başlaması için 500 milyon doları daha gözden çıkardı.

Toyota'nın bu yatırımı 250 milyon dolarlık iki ayrı paket şeklinde gerçekleşecek. İlk ödeme bu yıl ikinci ödeme ise gelecek yıl gerçekleştirilecek. Otomobil üreticisi ayrıca Joby Aviation ile birlikte bir de üretim tesisi inşa edecek. İki firma, 2023 yılından bu yana birlikte çalışıyor ve uçan taksiler Toyota'nın motorundan güç alıyor.

Deneme uçuşları başlamıştı

Kaliforniya merkezli Joby Aviation 2009 yılında kurulmuştu. Firma büyük çıkışını ise aralarında Intel, Toyota ve JetBlue gibi firmaların yer aldığı yatırım turunda aldığı 100 milyon dolarlık destekle duyurmuştu. Firmanın çalışmalarını beğenen Toyota, kendi mühendislerini de firmaya destek olması için görevlendirmişti.

Joby'nin uçan taksisi altı pervaneye sahip ve içinde pilot dahil 5 kişi yolculuk edebiliyor. Firmadan gelen açıklamaya göre bu araç saatte 321 kilometre hıza ulaşabiliyor ve tek şarjla 241 kilometre mesafe kat edebiliyor. Ayrıca bu aracın geleneksel hava araçlarından 100 kat daha sessiz olduğu ifade ediliyor.

Daha önce Manhattan'da deneme uçuşları yapan firma, 2025 yılında New York ve Los Angeles gibi şehirlerde uçan taksi hizmeti vermeye başlayacak.