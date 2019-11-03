Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın arama sahalarını genişletmesi kararlıştırıldı. TPAO'nun Adıyaman sınırları içerisinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol Genel İşleri Müdürlüğü, TPAO'nun petrol arama sahalarını genişletmesiyle ilgili bir karar aldı. Bu karar ile birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman sınırları içerisinde yer alan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapabilecek.

Şu anda arama yapılan söz konusu alan, Adıyaman'ın sınırları içerisinde kalıyordu. Alınan karar ile birlikte söz konusu alana 969 hektarlık bir sahanın ilave edilmesi uygun görüldü. Bunun yanı sıra Siirt'in Kurtalan ilçesinin Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin de 14.497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar kılındı.

TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

YPG'ye karşı başlatılan harekatın ardınan Türkiye ve Rusya, masaya oturdu ve Suriye'nin geleceği ile ilgili 10 maddelik mutabakata vardı. Mutabakata göre YPG, bölgeden çekilecek ve Türkiye ve Rus askerleri ortak devriye atacak. Suriye'de bulunan Kamışlı kenti ise bu mutabakatın dışında kaldı.

Kamışlı'nın mutabakatın dışında kalmasının sebebi, kentteki petrol kuyularının bolluğu. Rusya'nın yönetiminde olan Kamışlı'da binden fazla petrol kuyusu bulunuyor ve bu petrol kuyularından günde yaklaşık 350 bin varil petrol üretiliyor. Bu da Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yarısına denk. Bu kadar petrol bolluğu olan Kamışlı'nın karşısında bulunan Mardin Nusaybin'de petrol olmaması tartışmalara yol açtı ve TPAO olaya el attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Nusaybin ilçesinde petrol aramaya karar verdi.