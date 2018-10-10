The Laserlight Core adındaki yeni geliştirilen projeksiyon cihazıyla bisiklet sahipleri, trafikte daha güvende olacaklar.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde trafikte oldukça sıkıntı yaşayan ve birçok elem kazaya kurban giden bisiklet sürücüleri için mükemmel bir icat geliştirildi. Şu an Kickstarter'da destek bekleyen Laserlight Core, daha kampanyanın sonlanmasına 27 gün kalmışken hedefini aşmayı başardı.

Laserlight Core'un çok basit bir çalışma mantığı mevcut: Gidonuna takılan küçük bir projeksiyon cihazı sayesinde bisikletinizin 3-4 metre önüne bir logo yansıtılıyor. Bu sayede diğer araç sürücüleri daha siz yaklaşmadan trafikte bir bisiket olduğunun farkına varmış oluyor.

Üstelik Laserlight Core'un tek çalışma modu bu lazer projeksiyon değil. Kısa ve uzun far olarak da çalışabilen Laserlight, bununla birlikte selektör de yapabiliyor. Şu an Kickstarter üzerinden 75 dolar gibi bir bedelle satılan ürünün 2018'in Aralık ayında sahiplerine kargolanması bekleniyor.

Siz de ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayarak Kickstarter sayfasına erişebilirsiniz.