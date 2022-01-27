Trans Bir Erkek Olmuştu Tekrar Kadın Olmak İstiyor

19 yaşında trans bir erkek olmaya karar veren Issa Ismail, 26 yaşına geldiğinde tekrar kadın olmak istediğini fark etti. Hormon tedavisini bırakan Issa, tekrar kadın olabileceğini düşünmediğini söyledi.

Trans bireyler, kendilerini görmek istedikleri vücuda erişmek için hormon tedavisi, cinsiyet değiştirme ameliyatı gibi yollara başvuruyorlar. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ise günümüzde teknolojinin ve tıp sektörünün gelişmesiyle her ne kadar daha kolay olsa da, operasyonu geçiren bireyler için hala oldukça zorlu. Bu süreçten geçen trans bireyler, genel olarak kendilerini bulundukları bedene ait hissetmediklerini söyleyerek bu sürece başlıyor.

Trans bireyler, çoğunlukla yıllarca hormon tedavisi görüyor ve birçok kez de ameliyat masasına yatıyor. Ancak yaşadıkları tüm bu sürecin zorluğu yetmezmiş gibi pek çok ülkede de geçirdikleri bu değişimden dolayı girdikleri sosyal ortamlarda ve iş ortamında büyük zorluklar yaşıyorlar. Tüm bu süreç düşünüldüğünde oldukça yorucu bir süreç olsa da kendisini ait hissetmediği bir beden de yaşamaktansa bu sürece göğüs germeyi seçen milyonlarca trans birey var.

Cinsiyet değiştirerek trans erkek olmuştu; şimdi tekrar kadın olmak istiyor

Michigan’ın Detroit şehrinde yaşayan Issa İsmail, 19 yaşında trans bir erkek olmaya karar verdi. Cinsiyetini değiştirmek için 6 yıl boyunca testesteron hormonu kullandı ve 2016 yılında göğüslerini aldırdı. Kullandığı hormonların da yardımıyla daha kalın bir sese, sakala ve erkeksi bir kas gelişimine sahip oldu.

“Kendimi dinlemem gerektiğini anladım”

Yaşadığı tüm süreçten ve geçirdiği değişimden sonra bir erkek olarak mutlu olmadığını fark eden Issa, depresyona girdi. Üçüncü veya dördüncü yıldönümünden sonra depresyonunu iyice ağırlaştı. 26 yaşına geldiğinde ise Issa, tekrar kadın olmaya karar verdi. Hormon tedavisini bıraktı. Bir tür aydınlanma yaşadığını ve bundan sonra hayatı boyunca hormon kullanmak zorunda olmadığı için büyük bir rahatlama yaşadığını söyledi. Tüm bu süreçlerden sonra Issa, cinsel kimliği ve yaşayacağı değişim konusunda zorluklar yaşayan insanlara yardımcı olmayı umduğunu söylüyor.