Samsung, Transseksüel Çocuğun Yer Aldığı Video Tepki Çekti

Samsung'un Singapur'da yayınladığı dört dakikalık reklam filmi, toplumda infial yarattı. Akıllı saat ve kulaklık tanıtımı yapılan videoyu kaldırılmak zorunda bırakan şey, bir annenin drag queen çocuğuna destek verdiği birkaç saniyelik bölümdü.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Singapur'da tepkilerin odağına yerleşen bir reklam filmi yayınladı. Yayınlanan reklam filmi, şirketin akıllı saatleri ile gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıklarını tanıtıyordu. Buraya kadar her şey normal olsa da filmde müslüman bir annenin drag queen(*) çocuğuna destek verdiğini gösteren bir sahne, ülkede adeta infial yarattı.

Singapur, genel anlamıyla muhafazakar bir ülke. Ayrıca Singapur'da LGBT eylemleri de pek benimsenmiyor. Reklam filmi de tam bu anne ve evladının görüntüleri nedeniyle gündeme oturdu. Ülkedeki büyük bir kesim, Samsung'un bu reklam filmiyle LGBT'yi desteklemeye çalıştığını göstermek istediğini ileri sürdü. "Muhafazakâr bir toplumda eşcinsellik ve transgenderizmi ana akım haline getirme ideolojisine karşıyız." gibi yorumlar yapılması üzerine harekete geçen Samsung, dört dakikalık reklam filmini kaldırmak zorunda kaldı.

Samsung: "İncitici" videoyu kaldırdık

Samsung, Singapur'daki müşterileri için açtığı Facebook hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada söz konusu reklam filminin bazı kesimleri incittiğini belirten Samsung, filmin tüm sosyal medya platformlarından kaldırıldığını duyurdu. Ancak bu açıklama, Singapurlular için pek de tatmin edici değildi. Zira pek çok kişi, Samsung'un LGBT'yi ana akım haline getirmeye çalıştığını, bunun kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

Samsung'un hazırladığı video genel olarak tepki çekse de bazı Singapurlular, videoyla ilgili destek mesajları attı. Hiçbir annenin çocuğuna olan sevgisinin incitici olamayacağı üzerinde yoğunlaşan kullanıcılar, böyle bir reklam filminin yasalara uygun olduğunu, Samsung'un toplumdan dışlanan kişilere destek vermesinde herhangi bir sorun olmadığını söylediler.

İşte Samsung'un Singapur'da yayınlanan reklam filmi:

Not: Doğrudan tepkilerin olduğu sahneye ulaşmak isterseniz, videoyu 3:20'den itibaren izleyiniz.

(*): Drag queen ibaresi, erkeklerin kadın kıyafetleri giyerek feminen tavırlar sergilemesi anlamına gelmektedir.