Transformers: Battlegrounds'ın Yayın Tarihi Açıklandı

Outright Games ve Coatsink, taktiksel savaş macera oyunu Transformers: Battlegrounds'u PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için duyurdu. Tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynanabilecek oyun, ekim ayında oyuncularla buluşacak.

Yayıncı Outright Games ve geliştirici Coatsink tarafından yapılan açıklamayla Transformers: Battlegrounds'un PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için yayınlanacağı duyuruldu. Duyuruya göre yeni oyunun çıkış tarihi 23 Ekim 2020. Oyunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şeytani Megatron Allspark'a yaklaşırken Bumblebee ve Autobot'ların Dünya'yı kurtarmak için yeni bir komutana ihtiyacı var - sen! Ekibini topla ve Central City'den Cybertron'a kadar ortalığı kasıp kavuracak bir savaş için ortaya çık" ifadeleri kullanıldı.

Daha fazla ayrıntının yakında duyurulacağı söylenirken Outright Games CEO'su Terry Malham, Transformers'ın eğlence dünyasının en tanınmış markalarından biri olduğunu vurgularken "Bu sevilen evrenle ve ikonik karakterlerle çalışmaktan onur duyuyorum" dedi.

İşte 23 Ekim'de yayınlanacak Transformers: Battlegrounds'un fragmanı:

Öte yandan bu yılın başlarında Transformers serisinin gideceği yön de netleşmeye başlamıştı. Yeniden başlatılan Transformers serisi, 90'lı yılların animasyon dizisi Beast Wars üzerine kurulurken bir diğer film ise Bumblebee evreninde geçecek.

Paramount Pictures'ın şu anda geliştirmekte olduğu iki ayrı Transformers filmi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu filmlerden biri, Bumblebee filmiyle kurulan yeni evrende geçecek; diğeriyse ana Transformers serisini yeniden başlatacak. Gelen yeni bilgilere göre yeniden başlatılacak olan seri, 90'lı yıllarda yayınlanan ve 3 sezon süren animasyon dizisi Beast Wars'a dayanacak.

Independence Day: Resurgence filminin yazarı James Vanderbilt, geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana Beast Wars üzerine kurulan filmin senaryosunu yazarken John Wick 3: Parabellum'un baş yapımcısı Joby Harold, Bumblebee evreninde geçecek olan bağımsız bir film üzerinde çalışıyor. Her iki proje de henüz erken yapım aşamasında olduğundan filmlerin yönetmenleri belli değil. Transformers: The Last Knight, Beast Wars dünyasını takip edenlerin gözdesi olan Dinobot'ları içeriyordu. Lorenzo di Bonaventura, geçtiğimiz yıl iki projenin geliştirildiğini ve Optimus Prime'ın her ikisine de dâhil olacağını doğrulamıştı.