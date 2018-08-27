True Detective’in 3. Sezon Fragmanı Sonunda Yayınlandı

Televizyon dizileri tarihinin en çok konuşulan yapımlarından birisi olan, HBO’nun yayınladığı True Detective, Ocak 2019’da 3. sezonuyla geri dönüyor. Her sezon farklı bir hikaye ve başrol oyuncularıyla dönen dizide bu kez Oscar ödüllü aktör Mahershala Ali başrolde.

True Detective, kaliteli dizi izlemek için saatlerini harcayanların bulduğu, izledikten sonra da asla pişman olmadığı bir yapım. Klasik dizilerin yerine her sezon bir hikayeyi başlatıp bitiren dizi, ilk kez 2014’te izleyiciyle buluşmuştu. Oscar ödüllü aktör (dizi çekilirken değildi) Matthew McConaughey ve Woody Harrelson gibi iki dev ismi başrole getiren dizi, unutulmaz bir detektiflik hikayesini bizlere sundu.

İkinci sezonda, yeni hikayede Colin Farrell ve Rachel McAdams dedektiflere hayat verdi. Dizinin ikinci sezonu artık biraz aceleye getirildiği için midir bilinmez, izleyiciler tarafından epey sıkıcı bulundu. İlk sezonla arşa çıkan çıta, 10 bölümde 8 sezonluk hikayenin bulunması gibi detaylar belki de ikinci sezonda yoktu. Yine de hikaye örgüsü ve oyunculuk açısından izlenmeye değer bir seri olmuştu.

Aradan yıllar geçti. Bir çekildi dendi, bir çekilmeyecek dendi. O sırada geçen zaman içerisinde sinema dünyası, en az ilk iki sezonda oynayan oyuncular kadar kalburüstü bir sima kazandı. 2016 yılındaki Moonlight filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ına ulaşan ve bu başarısıyla Oscar ödülü kazanan ilk Müslüman olan Mahershala Ali, 3. sezondaki başrolü aldı.

ABD’nin Arkansas eyaletinde geçen yeni hikayede, dedektif Wayne Hays karakterini göreceğiz. Kısa fragmandan anlaşıldığı üzere Hays, üç farklı zaman diliminde karşımıza çıkacak, çözmeye çalıştığı tuhaf bir davanın hayatının her döneminde karşısına çıktığını izleyeceğiz. Bu hikaye örgüsü dizinin hala akıllardan çıkmayan ilk sezonunda da vardı.

True Detective 3. Sezon Fragmanı:

Yeni sezonda yeni bir hikaye, başarılı aktörler görecek olmamız heyecan yaratıyor. True Detective’in üçüncü sezonu, Ocak 2019’da HBO ekranlarında başlayacak.