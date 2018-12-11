True Detective'in 3. Sezonundan Yeni Fragman Geldi

HBO'nun sevilen dizilerinden True Detective, yeni fragmanı ile tekrardan karşımızda.

HBO'nun dedektif dizisi True Detective, 3. sezonu merakla beklenirken yeni bir fragman ile tekrardan tüm gözleri üzerinde toplamayı başardı. Yeni sezon hakkında ikinci fragmanı yayınlanan dizi, birtakım soru işaretlerini aydınlatırken, hala birçok soru ve gizem ile bizlere beklemekten başka çare bırakmıyor.

Önceki fragmanda gördüğümüz üzere, bu sezonda da baş karakterimiz Wayne Hays olacak. Oscar sahibi Mahershala Ali tarafından hayat verilen Wayne Hays, 80'lerde üzerinde durduğu ancak çözemediği bir davanın üzerinden ne kadar zaman geçmiş olsa da oldukça etkilenmiş durumda.

Yeni fragman ile birkaç detay hakkında daha bilgi sahibi olsak da ana hikaye hakkında pek bir şey göremedik. Fragmanda ana karakter Detektif Hays'i bir anlık da olsa yemek yerken görüyoruz, ancak bu pek sıradan bir yemek gibi gözükmüyor. Biz daha fazla spoiler vermeden siz fragmanı izleyedurun, sonrasında gördüklerinizi bizlere de belirtmeyi unutmayın. Görünüşe göre 3. sezonda 80'lere de ayak basacağız.

Son olarak söylememiz gerek ki, dizinin yeni sezonu 13 Ocak 2019 tarihinde çıkacakken, böylesine detaycı bir dedektif dizisinin fragmanında bizleri yanıltmak da istenmiş olabilir. Yani fragmanlarda ne görürseniz görün, yine ve yeni bir ters köşeye her an hazırlıklı olun. 3. sezonu sabırsızlıkla beklemeye devam.