Neredeyse her gün yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de sosyal medya şirketlerini seçimlere müdahale etmekle suçluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketlerine tekrar ateş açtı. Facebook ve Twitter’ı zan altında bırakan açıklamalarda bulunan Trump, sosyal medya devlerini seçimlere müdahale etmekle suçladı. Ancak işin garip yanı şu ki Başkan Trump’ın elinde konuyla ilgili herhangi bir kanıt bulunmuyor.

2016 ve 2018 seçimlerinde sosyal medya platformlarının etkisi olduğunu düşünen Trump, konuyla ilgili Çarşamba günü Daily Caller ile yaptığı röportajda konuştu ve 2016 seçim kampanyası sırasında liberal bir önyargı olduğunu ifade etti. Trump’a göre bunun suçlusu ise Facebook ve Google idi.

Bunlara ek olarak konuşmasında sosyal medya platformlarının Hillary Clinton’ın tarafında olduğunu ve bu sebeple de adil bir yarış olmadığını söyleyen Trump, 2018 seçimlerinde de benzer bir kayırmanın söz konusu olduğunu belirtti. Aslına bakarsanız bu iddialar oldukça kuvvetli ancak işin garip olan yanı, Trump bu söylemleri için hiçbir kanıt sunmadı.

Tahmin edeceğiniz üzere sonrasında sosyal medya şirketlerinden de bu iddialara yanıt gecikmedi. Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Facebook COO'su Sheryl Sandberg kendi platformlarını savundu ve ABD seçimlerinde artık daha dikkatli davranacaklarını ve hiçbir güvenlik açığı yaşanmayacağının sözünü verdiler.