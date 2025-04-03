ABD'de Trump hükûmeti, ülkeye yapılan ithalatlara getirdiği yeni vergileri açıkladı. Bu vergiler, Apple ürünlerinin zamlanmasına neden olabilir.

Donald Trump, başa geçtiğinden beri yurt dışından getirilen ürünlere yeni vergiler getireceğinin sinyallerini veriyordu. Dün ise Trump hükûmeti, bir basın toplantısıyla bu konuda tüm detayları açıkladı. Birçok ülkeden yapılan ithalata ciddi vergiler getirileceği ifade edildi. Tabii ki bu durum teknoloji devlerini de etkileyecek. Bunlardan biri de Apple.

Öyle ki Trump’ın vergi getirdiği ülkeler arasında Apple’ın tedarik zincirinde çok büyük önem taşıyan yerler de yer alıyor. Bu durum, son kullanıcı, yani bizi de etkileyebilecek bir şey.

Apple ürünlerinin fiyatları zamlanabilir

Trump, ABD’ye yapılan tüm ithalatlara %10 ek vergi getirdi. Bu gümrük vergisi 5 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Ancak gelen tek yeni vergi bu değil. Öyle ki belli ülkelere ek tarifeler de uygulanacak. Apple başlıca tedarik bölgeleri de onlar arasında.

ABD Başkanı’nın açıklamalarına göre Çin’e uygulanan vergiler, %54 seviyesine kadar çıkabilir. Bu, %20’lik ocak ayında başlatılan vergi ve yeni duyurulan %34’lük karşılıklı verginin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu tarz belli ülkelere getirilen ek vergilerin ise 9 Nisan gibi yürürlüğe gireceği belirtilmiş.

Bugün kullanılan iPhone’ların önemli bir bölümü Çin’de üretiliyor. Yani yakında Apple ürünlerine ABD’de zam gelme ihtimali var. ABD’de zam gelmesi, tüm dünyada fiyatların artması demek. Yani ülkemize de yansıyacak bir durum olur. Apple hisselerinin vergi açıklamalarından sonra %7 kadar düştüğünü de ekleyelim.

Apple’ın son yıllarda Çin’den uzaklaşmaya çalıştığını da söylemeden geçmemek gerek. ABD-Çin ticaret savaşı ve COVID gibi şeylerin ardından şirket, üretimini Vietnam gibi farklı ülkelere kaydırmaya başlamıştı. Vietnam’da AirPods, Apple Watch, MacBook gibi modeller üretiliyordu.

Ancak vergiler Çin’e özel değil. Vietnam’ın da %46’lık vergiyle karşı karşıya olduğunu belirtelim. Hindistan’da %26 civarında, Malezya’da ise %24’e çıkan civarda vergi var. Yani teknoloji devi her hâlükârda ciddi vergiyle karşı karşıya kalacak. Her şey böyle devam ederse Apple üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu görebiliriz ve gerçekten büyük zamlarla karşılaşabiliriz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.