Kripto para dünyasında öne gelen cüzdanlardan biri olan Trust Wallet, X üzerinden yaptığı paylaşımla iOS cihaz kullananlardan iMessage uygulamasını devre dışı bırakmalarını istedi.

Kripto varlıklar sık sık siber suçluların hedefinde yer alıyor. Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden kripto varlıklarını kontrol eden kişileri yeni bir tehlikeye karşı uyardı. iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak nitelendirilirken kullanıcılardan sorun çözülene kadar iMessage uygulamalarını devre dışı bırakmaları istendi.

İşte Trust Wallet'in paylaşımı:

"iOS kullanıcılar için uyarı: DarkWeb'de iMesage'ı hedef alan, yüksek riskli bir sıfırıncı gün açığına yönelik güvenilir istihbarata sahibiz.

Bu, herhangi bir bağlantıya tıklamadan iPhone'unuza sızabilir. Yüksek değerli hedefler (seçilmesi) muhtemel. Her kullanım tespit edilme riskini artırır.

iMessage açığına karşı kendinizi korumak için tavsiye edilen eylem, Apple açığı yamayana kadar iMessage'ı en kısa sürede devre dışı bırakmanızdır.

Ayarlar -> Mesajlar -> iMessage'ı Kapat'a gidin. Apple bir güvenlik yaması yayımlayana kadar bu önlemi alın. Önceliğimiz sizin güvenliğinizdir.

Güvenli kalın."

Öte yandan Trust Wallet'in açıkladığı güvenlik açığının ne olduğu bilinmezken, saldırının yapısı hakkında da bir bilgi verilmedi. Bu açığın tüm iOS cihazları mı etkilediği yoksa sadece Trust Wallet'a mı etki ettiği de bilinmiyor ancak sıfırıncı gün açığı olarak nitelendirilmesi daha genel bir sorun olabileceğini gösteriyor.

Konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça paylaşmaya devam edeceğiz.