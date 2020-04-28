TSK'deki 60 Yıllık Herküllere Yeni Nesil Teknoloji Takviyesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) ile Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyon çalışmalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki en önemli nakliye uçakları arasında yer alan yaklaşık 60 yıllık C-130'lar yeni nesil teknolojiye kavuşuyor.

TSK tarafından uzun yıllar birçok görevde kullanılan ve dünya havacılık literatüründe "Herkül" olarak bilinen C-130'lar, "Erciyes Modernizasyon" adında "Aviyonik Modernizasyon Programı" ile son model teknolojiyle donatılıyor.

2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyonla yeni sistemler kazandırılan C-130'dan 19 adet bulunuyor. Türk mühendis ve teknisyenlerin imzasını taşıyan modernizasyonda, pilotların uçağı daha etkin ve güvenli uçurmasını sağlamak amaçlanıyor.

Yaklaşık 60 yıllık uçakları, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün "Erciyes Modernizasyon" programı ile son model teknolojiye kavuşturup yeni uçak alımlarının önüne geçilmesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

C-130'ların Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan temel kargo uçaklarının başında geldiğini söyleyen Fabrika Seviyesi Bakım ve Tadilat Müdürü Hava Mühendis Yarbay Süleyman Erbil, şunları ekledi: "Envanterimizde bulunan tüm C-130 uçakların depo seviyesi bakımları 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü sorumluluğundadır. Bu uçakların bakımları her 6 yılda bir bizim tesislerimizde yapılmaktadır. Bakımlar yaklaşık 120 iş gününde tamamlanmakta ancak uçağın durumuna göre 6 ay ila 1 yıl da sürebilmektedir."

"Uçaklara A400M'e Yakın Kabiliyet Kazandırılmaktadır"

Uçağın üreticisi olan Lockheed Martin firmasının yetkili bakım merkezlerinden biri olduklarını söyleyen Erbil, dünyadaki 13 bakım merkezinin en başında geldiklerini söyledi.

Erbil, C-130'lara standart bakımlara ilave olarak modernizasyonun da uygulanıldığını belirtip, şunları ekledi:

"Erciyes Modernizasyon, uluslararası havacılık gereksinimleri olan tüm cihazları, tüm 'LRU'ları (elektronik ünite) kapsayan bir bakım şeklidir. Bu modernizasyon, uçağımıza sadece bir bakım değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda yepyeni kabiliyetler kazandırmaktadır. Bu kabiliyet tamamen Türk mühendislerimizce yapılan, TUSAŞ tarafından tasarlanmış bir modernizasyon. Bu modernizasyon sırasında bakım da yapılmaktadır.

Söz konusu Erciyes Modernizasyonu'nda uçağa 17 kilometreye yakın yeni kablo döşenmektedir. Bunun yanı sıra yaklaşık 1 milyon satırın üzerinde yazılım yazılmış ve gerektiğinde ilave edilmektedir. Yaşlanan sınıfta olan uçaklarımıza, bakım onarım sayesinde envantere yeni giren A400M'e yakın bir kabiliyet kazandırılmaktadır."