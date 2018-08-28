  • TSK'dan Açıklama: İlk F-35 Uçuşumuz Başarıyla Sonuçlandı

TSK'dan Açıklama: İlk F-35 Uçuşumuz Başarıyla Sonuçlandı

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Türk Silahlı Kuvvetleri, F-35 ile Amerika'da ilk uçumuzun gerçekleştiğini ve Türk savaş pilotumuzun testi başarıyla yerine getirdiğini duyurdu.

Türkiye ve Amerika arasındaki gerilim hızla tırmanmış ve ABD Başkanı Donald Trump, ülkemize F-35 satışı konusunda ambargo koyduğunu belirtmişti. Bir süre sonra bahsi geçen ambargonun göstermelik olduğu ve satışların ertelenmesi temelli kararın ülkemize hiçbir etkisi olmadığı netlik kazanmıştı.
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Bu haberi takiben sizlere Türk pilotlarının halen Amerika topraklarında F-35 üzerine uçuş eğitimleri aldığını duyurmuştuk. TSK’dan gelen açıklamaya göre 28 Ağustos (Bugün) itibariyle test uçuşuna çıkan Türk pilotumuz görevini başarıyla yerine getirerek ABD’deki ilk F-35 uçuşunu gerçekleştirmiş durumda.

Eğitimlerine Amerika’nın Arizona bölgesinde yer alan Luke Hava Üssün’de devam eden Türk pilotlarımız, Türkiye tarafından satın alınan F-35’ler ile birlikte bir süre daha Amerika topraklarında bulunacak. İlk F-35 uçaklarını haziran ayında törenle teslim alan Türk Silahlı Kuvvetleri, 3 ve 4. uçağın teslim tarihini Mart 2019 olarak duyurmuş durumda.

Genel toplamda 100 adet F-35’İ filosuna katmak isteyen Türkiye, söz konusu uçakların bakımına ve F-35 pilotu eğitim sistemine yönelik hazırlıklarına Malatya 7. Ana Jet Üssü’nde devam ediyor.   

 

Kaynak : https://twitter.com/TSKGnkur/status/1034501145513938946/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1034501145513938946&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.haberturk.com%2Fson-dakika-f-35-ile-abd-de-ilk-ucus-2121331
Etiketler: TSK, trump, F-35
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