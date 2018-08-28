TSK'dan Açıklama: İlk F-35 Uçuşumuz Başarıyla Sonuçlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, F-35 ile Amerika'da ilk uçumuzun gerçekleştiğini ve Türk savaş pilotumuzun testi başarıyla yerine getirdiğini duyurdu.

Türkiye ve Amerika arasındaki gerilim hızla tırmanmış ve ABD Başkanı Donald Trump, ülkemize F-35 satışı konusunda ambargo koyduğunu belirtmişti. Bir süre sonra bahsi geçen ambargonun göstermelik olduğu ve satışların ertelenmesi temelli kararın ülkemize hiçbir etkisi olmadığı netlik kazanmıştı.

Bu haberi takiben sizlere Türk pilotlarının halen Amerika topraklarında F-35 üzerine uçuş eğitimleri aldığını duyurmuştuk. TSK’dan gelen açıklamaya göre 28 Ağustos (Bugün) itibariyle test uçuşuna çıkan Türk pilotumuz görevini başarıyla yerine getirerek ABD’deki ilk F-35 uçuşunu gerçekleştirmiş durumda.

Eğitimlerine Amerika’nın Arizona bölgesinde yer alan Luke Hava Üssün’de devam eden Türk pilotlarımız, Türkiye tarafından satın alınan F-35’ler ile birlikte bir süre daha Amerika topraklarında bulunacak. İlk F-35 uçaklarını haziran ayında törenle teslim alan Türk Silahlı Kuvvetleri, 3 ve 4. uçağın teslim tarihini Mart 2019 olarak duyurmuş durumda.

Genel toplamda 100 adet F-35’İ filosuna katmak isteyen Türkiye, söz konusu uçakların bakımına ve F-35 pilotu eğitim sistemine yönelik hazırlıklarına Malatya 7. Ana Jet Üssü’nde devam ediyor.