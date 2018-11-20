TSK İçin Üretilen 'Drone Savar' Yurt Dışına da İhraç Edilecek

Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen drone savarlar, yurt dışından da büyük ilgi görüyor.

Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ tarafından üretilen 7 çeşit drone savar, hem hareket kabiliyeti hem de hafifliği ile göz dolduruyor. 7 farklı modelin hem erişilebilirliği hem de piyasadaki muadillerinden çok daha düşük maliyeti nedeniyle büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Veli Erçelik, drone türü araçların sadece kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmadığını ve terör maksatlı uçuşlar da yaptığını belirtti.

Erçelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka açık etkinliklerde bu cihazların ateşli silahlarla durdurulmaları ciddi sakıncaları beraberinde getiriyor. İHA/dronelere karşı mutlaka drone savarlar kullanılmalı. Buna en son örneği, 10 Kasım törenlerinde Şırnak Valiliğine terör amaçlı düzenlenen saldırıyı gösterebiliriz. Biz yaklaşık 20 yıldır jammer üreten bir firmayız. Son 13-14 aydır da drone savar üretimi yapıyoruz. Şu an sadece TSK'ya bağlı birimlerle çalışıyoruz. Afrin'de cihazlarımız var. 2019 yılından itibaren Ukrayna, Venezuela ve Arnavutluk'a ihracat yapmaya başlayacağız."

Drone dışında, 3/5/10 kilometrelik kafes adı verilen bir sistem de ürettiklerini açıklayan Erçelik, bir şehrin tamamını hiçbir drone'un içeriye giremeyeceği şekilde koruyabileceklerinin altını çizdi. Firmaya bireysel talepler de olduğunu belirten Erçelik, sanatçıların, iş adamlarının ve arazi sahiplerinin de drone'lara ilgi gösterdiğini, ancak drone savarların artık silah sayıldığı için kendilerine ürün satamadıklarını belirtti.