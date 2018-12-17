TSK'nın Yerli Üretim Silahı MPT-55 Yurt Dışına Açılıyor

Son dönemde savunma sanayisinde yerli ve milli silahlara ağırlık veren TSK'nın göz bebeği konumundaki MPT-55, gözünü yükseklere dikti.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mühendisleri tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıldan beri seri üretimine geçilen 'MPT-55', yüksek atış kabiliyeti ve muadillerine göre daha hafif oluşuyla göz dolduruyor. Yurt dışından da büyük rağbet gören MPT-55 şimdiden 10 bin sipariş aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre tasarlanan yerli ve milli piyade tüfeği; muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.

1 Dakikada 850 Mermi

Dakika başına 850 mermi atma kapasitesine sahip silah, MPT-55'ten 2018 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinden TSK'ya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine 23 bin adet gönderildi. Komando birlikleri tarafından da rahatça kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirilen MPT-55, iki şekilde tasarlandı: Uzun (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K).

Yalnızca 3 kilogram ağırlığa sahip olan silah, hem yarı otomatik hem de tam otomatik moduyla çalışabiliyor. Yerli ve milli tüfeğin etkili menzili 400, maksimum menzili ise 3 bin 600 metre. Ayrıca MPT-55 NATO'nun standartlarını sağlayan 20 farklı testten de başarıyla geçti. MKEK, Ağustos 2016'da Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylı 'Ürün Kalifikasyon Sertifikası'ı da aldı.

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, MPT-55'nin tasarım çalışmalarının Temmuz 2015'te başladığını ve 2017 yılından beri seri üretime geçildiğini belirtti. Ocakçıoğlu, bu yıl 23 bin tüfeği Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerine teslim ettiklerini ifade etti.